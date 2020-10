Giro d'Italia, il bresciano Tonelli decimo a San Daniele

E tre. Per Alessandro Tonelli il Giro 2020 è già da ora da incorniciare. Per la terza volta - dopo le fughe regalate nella seconda tappa e nella Cervia-Monselice - il corridore di Bornato è riuscito a stare davanti con una fuga partita praticamente al via. Ma stavolta il suo nome campeggia al decimo posto assoluto in ordine di arrivo.

D'altro canto, il 27enne della Bardiani-Csf-Faizané l'aveva detto non più tardi di ieri, giornata di riposo, dalle colonne del GdB: «Cercherò ancora di intrufolarmi in una fuga nei prossimi giorni. E la tappa di domani (quella di oggi, appunto, ndr) mi pare quella più adatta alle fughe».

Non ha deluso le attese dei fan bresciani, grandi appassionati del pedale, prendendo parte alla fuga dei 28 corridori che poco dopo Udine si sono portati alla testa della corsa dominandola per gran parte dei 229 km previsti. Quando Boaro e Tratnik sono scattati avanti, Tonelli è stato tra i pochi scattati all'inseguimento.

La tappa odierna ha visto nella pattuglia dei fuggitivi anche un altro bresciano: Alessandro Bisolti della Androni-Sidermec, che reduce da un incidente, si era già detto felice di essere riuscito a partire al Giro. Tra l'altro oggi è giunto 12esimo al traguardo volante di Cividale del Friuli. Non si è lanciato in fuga oggi invece l'altro bresciano alla corsa rosa, Marco Frapporti (Via Zabù Ktm) oggi rimasto a disposizione del capitano Visconti, che ha conservato la maglia azzurra. Frapporti però aveva già dato spettacolo in Calabria e in Emilia Romagna.

Al traguardo di San Daniele del Friuli, patria di uno dei prosciutti più apprezzati, l'ha spuntata proprio lo sloveno Jan Tratnik, che dopo uno sprint a due, ha preceduto sul traguardo l'australiano Ben O'Connor. Per Tratnik è il primo trionfo nella corsa rosa. Quanto alla maglia rosa, resta per la 14esima tappa al portoghese Joao Almeida, che addirittura allunga il vantaggio su Kelderman.

