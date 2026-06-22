Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc, Federazione Italiana Giuoco Calcio: ha ottenuto 343.084 preferenze, pari al 68,58 per cento dei voti dell’assemblea, contro le 145.036 (29,17%) dell’altro candidato alla presidenza, Giancarlo Abete. Le schede bianche sono state 11.172, pari al 2,25%.
«È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità. Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso fare tutto». Lo ha detto Giovanni Malagò subito dopo la sua elezione a presidente, rivolgendosi all’assemblea che lo ha appena eletto.