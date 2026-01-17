La Fiamma olimpica arriva a Brescia: gli aggiornamenti e i percorsi
Brescia e la sua provincia sono pronte ad accogliere la torcia con il sacro fuoco di Olimpia. Alle 15.10 la fiaccola tra Sarnico e Paratico, poi il passaggio a Iseo e, alle 18, l’arrivo a Brescia
È la giornata della Fiamma olimpica per Brescia e per il territorio bresciano. La torcia con il sacro fuoco di Olimpia arriva finalmente nella nostra provincia: un passaggio emozionante, che partirà dal Sebino e terminerà in città, precisamente in piazza Vittoria. Lì l’ultima tedofora accenderà il braciere che custodirà il fuoco per tutta la notte, prima della ripartenza verso lo stadio San Siro, dove il 6 febbraio si celebrerà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.
Cosa succederà in città
La tappa bresciana del viaggio della fiaccola a cinque cerchi partirà alle 18 da via Trivellini, attraverserà parte del ring, piazzale Arnaldo, si immergerà ne siti Unesco del centro e dopo aver toccato corso Zanardelli, via X Giornate e piazza Loggia arriverà in piazza Vittoria, dove alle 19.30 circa ci sarà l’accensione del braciere.
La cerimonia sul palco prenderà il via alle 17 con il racconto dei punti salienti del viaggio, alle 17.30 ci saranno i saluti istituzionali della sindaca e dell’assessore allo Sport Alessandro Cantoni, poi l’attrice Ambra Angiolini leggerà un monologo in omaggio alla Vittoria Alata nel bicentenario del ritrovamento. Dalle 18 musica e intrattenimento per arrivare alle 19, con la diretta della staffetta, l’arrivo dell’ultimo tedoforo e l’accensione anche a Brescia del sacro fuoco di Olimpia.
Si è conclusa la tappa a Iseo
Si è conclusa la tappa di Iseo. I tedofori hanno sfilato con la Fiamma olimpica nel paese del Sebino, in mezzo a una folla che li ha incitati lungo tutto il percorso. Adesso c'è grande attesa per l'arrivo della Fiaccola a Brescia.
La potesta contro Israele
Il Coordinamento Palestina di Brescia ha srotolato dalla torre del Castello di Brescia un messaggio di protesta contro la presenza di Israele alle Olimpiadi.La protesta contro Israele - © www.giornaledibrescia.it
La Torcia olimpica a Iseo
La Fiamma olimpica è partita per il suo passaggio a Iseo. I tedofori si muoveranno nel paese del Sebino fino alla conclusione della tappa, prevista per le 16.54.
Le torce bresciane
A ingegnerizzare e produrre le fiaccole (compresa quella per i Giochi paralimpici, in programma dal 6 al 15 marzo) è stato il gruppo bresciano Cavagna, holding internazionale specializzata nella produzione di elementi per il trattamento, la distribuzione, il controllo e la misurazione di qualsiasi tipologia di gas in ogni fase delle diverse catene di approvvigionamento.
Si chiamano «Essential», e sono state realizzate da Eni, premium partner dei Giochi, in collaborazione con Versalis (Eni), official supporter delle Olimpiadi invernali italiane. La torcia olimpica presenta sfumature verdi e blu, mentre quella paralimpica presenta tonalità sul bronzo. Entrambe hanno una finitura riflettente e cangiante. Anche in questo modo, insomma, Brescia sarà protagonista a Milano-Cortina.
L'attesa a Iseo
C'è tantissima gente che attende l'arrivo della Fiamma olimpica a Iseo. Moltissime le famiglie con bambini, ma anche tanti curiosi che non vogliono perdersi un momento unico.La folla in attesa a Iseo - © www.giornaledibrescia.it
Si conclude il passaggio Sarnico-Paratico
Con un anticipo di circa 15 minuti sull'orario previsto, si è concluso il primo passaggio della Torcia olimpica in terra bresciana, quello tra Sarnico e Paratico. Ora la carovana si sposta a Iseo.
I tedofori e il loro viaggio
In molti casi sono «persone comuni» a garantire la continuità del corteo. I requisiti sono semplici: essere nati prima del 5 dicembre 2011, e farsi approvare una candidatura nella quale si elencano le ragioni di tale richiesta.
Per Milano-Cortina i tedofori sono 10.001. Prendono parte a un convoglio lungo circa 200 metri, e che si muove a quattro chilometri orari. Ogni giorno la torcia si mette in moto alle 7.30, e giunge nella città ospitante intorno alle 19.30. Lì viene acceso il braciere, che l’indomani fornisce il fuoco alla fiamma, pronta a ripartire.
La Fiamma olimpica è nel Bresciano
Il tedoforo Francesco Vescovi ha attraversato il ponte tra Sarnico e Paratico, portando ufficialmente la Fiamma olimpica in provincia di Brescia.La Fiamma olimpica sul ponte tra Sarnico e Paratico - © www.giornaledibrescia.it
Il ponte tra Sarnico e Paratico
Il ponte tra Sarnico e Paratico, quello che deve attraversare la Fiamma olimpica per entrare in provincia di Brescia è gremito. Più di 500 persone attendono il tedoforo.Loading video...L'attesa sul ponte tra Sarnico e Paratico
Il cammino della Fiaccola
In Italia il cammino della fiamma è cominciato il 6 dicembre, dallo Stadio dei Marmi di Roma. Terminerà esattamente due mesi dopo, il 6 febbraio, a Milano. Quel giorno è prevista la cerimonia d’inaugurazione. Dodicimila chilometri lungo i quali la torcia attraverserà tutte e 20 le regioni italiane, 110 province, 300 paesi, 60 città. Tra queste, come detto, c’è anche Brescia.
La Fiamma è partita
La Fiamma olimpica è partita alle 15.02, in leggero anticipo sulla tabella di marcia. Edoardo Rovetta ha iniziato il percorso da Sarnico: tra pochi minuti la Fiaccola sarà nel Bresciano.Loading video...La partenza della Fiamma olimpica da Sarnico
Il passaggio tra Sarnico e Paratico
Ci sono circa 500 persone all'incrocio tra via Suardo e via Piave, dove partirà il primo tedoforo: sarà il bresciano Edoardo Rovetta della Feel sport Ass e dello sci club Sarnico.
È tutto pronto
Sul Sebino si attende l'arrivo della Fiamma olimpica, che è partita in mattinata da Cremona, con successivo approdo a Crema. Il primo passaggio nel Bresciano sarà tra le 15.10 e le 16.03, quando la fiaccola attraverserà Sarnico e Paratico.Il ponte tra Sarnico e Paratico con la bandiera olimpica - © www.giornaledibrescia.it
Si è conclusa la tappa di Iseo
Si è conclusa la tappa di Iseo. I tedofori hanno sfilato per le vie del paese Sebino, in mezzo a una folla che li ha incitati per tutto il percorso. Adesso c'è grande attesa per l'arrivo a Brescia.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.