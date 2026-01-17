La Fiamma olimpica arriva a Brescia: gli aggiornamenti e i percorsi

A ingegnerizzare e produrre le fiaccole (compresa quella per i Giochi paralimpici, in programma dal 6 al 15 marzo) è stato il gruppo bresciano Cavagna, holding internazionale specializzata nella produzione di elementi per il trattamento, la distribuzione, il controllo e la misurazione di qualsiasi tipologia di gas in ogni fase delle diverse catene di approvvigionamento.

Si chiamano «Essential», e sono state realizzate da Eni, premium partner dei Giochi, in collaborazione con Versalis (Eni), official supporter delle Olimpiadi invernali italiane. La torcia olimpica presenta sfumature verdi e blu, mentre quella paralimpica presenta tonalità sul bronzo. Entrambe hanno una finitura riflettente e cangiante. Anche in questo modo, insomma, Brescia sarà protagonista a Milano-Cortina.