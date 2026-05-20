Trofeo Nanni Nember, U14 regionali: affare tra Pro Palazzolo e Vighenzi

Chi la dura la vince, non è finita finche non è finita, la fatica vince ogni cosa e chi più ne ha più ne metta. Saranno Pro Palazzolo e Vighenzi a contendersi la Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember categoria Giovanissimi Under 14 regionali , nell’ultimo atto in programma domenica al centro sportivo Maraviglia di Desenzano .

Un verdetto arrivato al termine di due semifinali, in scena martedì in riva al Garda, non adatte ai deboli di cuore, speculari nello sviluppo, e rocambolesche nell’esito . Eliminate tra le lacrime rispettivamente Pavoniana Gymnasium e Mario Rigamonti che, avanti 2-0, già assaporavano la gloria dell’ultimo atto, prima di subire in rimonta una doppia bruciante eliminazione.

Per la Pavoniana la gioia di aver comunque lottato fino all'ultimo - © www.giornaledibrescia.it

Cammino

La Pro ha infatti agguantato il pari per poi completare l’opera ai rigori, mentre la Vighenzi ha scelto addirittura la via più complicata, firmando il definitivo 3-2 proprio all’ultimo respiro dei tempi regolamentari.

Ma tra le corse sfrenate sotto le tribune dei vincitori e le lacrime degli sconfitti, c’è stato tanto spazio anche per il fair play. Belle le strette di mano e gli abbracci al triplice fischio di Rigamonti-Vighenzi, ma soprattutto il curioso siparietto in scena prima dei rigori tra Pro Palazzolo e Pavoniana, con un cinque scambiato a turno all’altezza della trequarti tra i rispettivi tiratori avversari, fino all’abbraccio collettivo e consolatorio tributato da tutti i ventidue in campo a Lazzarini, centrale della Pavoniana che si è fatto ipnotizzare dal dischetto da Moreni nell’ultimo atto della serie.

Il primo match

Se il primo tempo della semifinale tra Pro Palazzolo e Pavoniana non ha riservato particolari emozioni, la sfida si è animata nella ripresa, con le reti di Giusti Sciarra e Mountassir, firmate entrambe dopo una ripartenza in campo aperto, a illudere i cittadini. Il finale però è appannaggio della Pro, che impatta sul 2-2 grazie a un super Halilaj che prima accorcia le distanze in mischia, per poi realizzare il pari con una punizione capolavoro all’incrocio. Spazio poi alla lotteria dei rigori con il riflesso di Moreni su Lazzarini che vale la festa da un lato e le lacrime dall’altro.

Grande prova dei ragazzi della Pro Palazzolo - www.giornaledibrescia.it

Il secondo match

Epilogo simile per la seconda semifinale di serata, nonostante la prima frazione più viva. La Vighenzi si divora più volte il vantaggio, mentre la Rigamonti colpisce al primo affondo con la girata di Dumistrascu. Nella ripresa Abouaziz in ripartenza firma anche il raddoppio granata, prima della rimonta benacense ad opera di Vathi che firma il 2-1 su punizione, per poi ripetersi dopo una straordinaria percussione centrale. Il finale è incerto, ma la Vighenzi sembra averne di più, come testimoniato dal gol a tempo scaduto di Bazzani che non sbaglia a tu per tu con Postolache. Sorpasso centrato ed esultanza sfrenata.

I giocatori della Rigamonti devono essere soddisfatti del loro cammino - www.giornaledibrescia.it

I tabellini

Pro Palazzolo 7

Pavoniana Gymnasium 6

(dopo i calci di rigore. 2-2 al 70’)

PRO PALAZZOLO Moreni, Polenghi, Cavalleri, Ciobanu, Rossoni, Ferranti, Mongodi (28’ st Prandini), Fumagalli (19’ st Hallulli), Halilaj, Naboni (33’ st Bertuetti), Piccioli (10’ st Morgano). (Guagni, Coletti, Sarno, Desenzani, Piantoni). All. Pagani

PAVONIANA GYMNASIUM Rossetti, Zuppabrault, Faini, Cristini, Roselli, Lazzarini, Manessi, Raimondi, Mountassir, Elsawaf (35’ st Blessio), Giusti Sciarra. (Vezzoli, Perluzzo, Artistico, Tessadrelli). All. Restolfer

ARBITRO Ferrari di Brescia

RETI St 4’ Giusti Sciarra, 24’ Mountassir, 26’ e 32’ Halilaj

SEQUENZA RIGORI: Halilaj (Pal) gol, Roselli (Pav) gol, Naboni (Pal) gol, Faini (Pav) gol, Hallulli (Pal) gol, Mountassir (Pav) gol, Prandini (Pal) gol, Raimondi (Pav) gol, Cavalleri (Pal) gol, Lazzarini (Pav) parato

Mario Rigamonti 2

Vighenzi 3

RIGAMONTI Postolache, Pietro Beltrami, Guerini, Maccabiani, Signaroli, Ghidini, Lorandi (16’ st Chiapperino), Muca, Dumistrascu (27’ st Garziera), Zambonini, Abouaziz. (Rosani, Giugni, Bonomi, Marrelli, Simone Beltrami, Agnelli, Zanzottera). All. Tononi

VIGHENZI Franzoglio, Nadieline (25’ st Bazzani), Baiocchi, Biltsan, Cadei, Giaretta (3’ st Ringhini), Rotariu, Rizza, Caliari, Vathi (38’ st Giappi), Seddiki (12’ st Damrane). (Gafforini, Volpi, Novello, Bachnati, Ariassi). All. Conforti

ARBITRO Mainetti di Brescia

RETI Pt 33’ Dumistrascu, st 14’ Abouaziz, 18’ e 31’ Vathi, 39’ Bazzani

NOTE Gara disputata sul terreno sintetico. Spettatori circa 250. Recupero: 1’, 5’.