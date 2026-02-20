Coppa Brescia, Pulcini U10 e misti: i risultati della prima giornata

È stata la settimana del ritorno in campo dell’attività di base, impegnata nella prima giornata della seconda fase a gironi della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember. Parliamo qui dei più piccoli partecipanti alla competizione, i Pulcini U10 e i Pulcini misti, che tra domenica e mercoledì sera hanno disputato ben 19 partite, sulle 24 in programma.

Pulcini U10

Come nel tabellone del Monopoly, le squadre si sono incrociate dopo lunghi viaggi all’interno della provincia, e non sono mancate le sorprese e le emozioni. È un percorso che per alcuni di loro si concluderà ad aprile, con la quinta e ultima giornata della fase a gironi, mentre per altri proseguirà con le final eight di maggio. Ma senza correre troppo, concentriamoci su quanto successo nella prima giornata, cominciando dai Pulcini U10 che sono suddivisi in quattro gironi da sei squadre.

Nel girone A si è giocata soltanto la gara tra San Bartolomeo e Unitas Coccaglio, terminata con il risultato di 2-2. Le altre due gare sono in programma domenica 22 (Breno-Pavonese) e lunedì 23 febbraio (Vighenzi-Uso Gambara A).

Nel girone B la Giovanile Cmm ha battuto 2-0 l’Uso Mompiano, mentre Valtrompia e Villa Carcina hanno pareggiato 2-2 nel derby valligiano. FC Voluntas A-Palazzolo A si è conclusa invece con la vittoria esterna dei franciacortini (0-1).

Tutti a caccia dei gol sui campi bresciani - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Nel girone C spicca il roboante 7-1 con cui il Castrezzato ha schiacciato l’FC Voluntas C a Montichiari, mentre il Castiglione ha regolato per 2-1 l’Uso Nuvolento. Anche qui c’è una gara da recuperare che è Pavoniana Gymnasium A-Desenzano, in programma lunedì 23.

Infine il girone D ha visto due vittorie nette: il clamoroso 11-1 rifilato dalla Mario Rigamonti B alla Verolese e il 4-0 con cui il Cellatica ha vinto in casa del Torbole Casaglia, mentre Sporting Chiari-Uso United sarà recuperata martedì 24.

Pulcini misti

Passiamo ora ai Pulcini misti, anche loro divisi in quattro gironi da sei squadre. Nel girone A è da notare il grande colpo in trasferta dell’Accademia Prevalle, vittoriosa per 4-1 in casa dell’Accademia Feralpi. La Virtus Aurora Travagliato ha superato 2-0 il Capriolo, mentre la Mario Rigamonti B ha vinto 2-1 sul terreno della Polisportiva Paratico A.

Uno scatto del match Castrezzato-Uso United - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Nel girone B si sono viste due vittorie larghe: il 6-1 del Castrezzato ai danni dell’Uso United e il 4-0 con cui il Brescia femminile ha invece travolto il Fionda Bagnolo. Palazzolo A e Uso Nuvolento giocheranno la settimana prossima.

Pioggia di gol nel girone C con il 5-1 dell’Orceana B sull’Unitas Coccaglio, il pirotecnico 6-4 con il quale il Breno ha battuto il Ghedi A in casa dei bassaioli e il 5-0 della Mario Rigamonti A ai danni del Ciliverghe.

Coppa Brescia, Pulcini misti girone C: Mario Rigamonti A - Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Ci sono state due vittorie e un pareggio, invece, nel girone D: il Concesio A rifila un bel poker alla Pavonese (4-0), mentre è più equilibrata la sfida tra Castiglione e FC Voluntas che vede i mantovani vincere 2-1. Finisce in parità Sporting Chiari-Vighenzi (1-1). Il prossimo appuntamento per i Pulcini U10 e misti è fissato per lunedì 2 marzo, con la seconda giornata della fase a gironi.