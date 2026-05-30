L’U15 a Sirmione per il gran finale della Coppa Brescia-Nanni Nember

Saranno Fc Voluntas-Vighenzi e CazzagoBornato-La Sportiva Ome le due finali della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember per le categorie Giovanissimi U15 regionali e provinciali. È questo l’esito della due giorni di semifinali giocate tra giovedì e venerdì sera al campo sportivo del Sirmione Rovizza. Quattro sfide entusiasmanti e combattute, in cui non sono mancati gesti tecnici, grandi parate e gol decisivi all’ultimo minuto. Così come non è mai mancato il supporto dei tifosi dalle tribune, accorsi ancora una volta numerosi a supportare i propri ragazzi in questa sentitissima competizione.
Regionali
Sono Fc Voluntas e Orceana ad aprire le danze con la prima semifinale dei regionali. Voluntas subito pericolosa con la punizione di Volpi. L’Orceana risponde all’11’ con Busetti che calcia di prima e sfiora il gol, ma al 34’ la Voluntas va in vantaggio, grazie alla splendida punizione di Stadler. Nella ripresa l’Orceana alza il ritmo per cercare il pari, al 24’ Parma però segna di testa il gol del definitivo 2-0 che porta in finale i ragazzi di Perez.
Nella seconda semifinale la Vighenzi va avanti all’8’ sul Concesio grazie al bel tiro di Braga. I biancocelesti al 25’ colpiscono anche una traversa con Avigo. I triumplini di Benedusi sono più decisi e al 4’ pareggiano con la spizzata di Oliveros. Al 15’ il Concesio completa la rimonta con la rete di Bruni, tuttavia al 29’ Margoni pareggia di testa e allo scadere Gualtieri riporta avanti la Vighenzi con un destro potente per il definitivo 3-2 che manda in finale i ragazzi di Colosio.
I tabellini
Fc Voluntas-Orceana 2-0
Fc Voluntas: Corsini, Stadler, Sherif, Doda, Fabris, Magnani, Parma,Grechi (29’st Marbouh), Ramadani (12’st Parmigiani), Volpi, Conti (23’st Quinzanini).(Zaniboni, Priolo, Arini). Allenatore: Perez.
Orceana: Hojda, Pezzali (23’st Tempini), Florea, Nafea, Manenti (12’st Ferataj), Zizioli, Cazzaniga (25’st Castelli), Ravani, Loda (36’st Sertolli), Parolari (25’st Tomasoni), Busetti (32’st Laste).(Magli). Allenatore: Burlini.
Arbitro: Ali Ajam di Brescia.
Reti: pt 34’ Stadler; st 24’ Parma.
Note: Espulsi Magnani e Laste al 36’ st. Ammoniti: Conti, Sherif. Recupero: 1’ e 4’. Angoli: 6-2.
Vighenzi-Concesio 3-2
Vighenzi: Vitale, Dosso, Bellandi (5’st Costa), Prati, Gatti (28’st Margoni), Cardillo, Spallino (1’st Tameni), Venturoli, Songne (5’st Cherif), Avigo (14’st Antonelli), Braga (19’st Gualtieri).(Bianchetti, Soncina, Vushaj). Allenatore: Colosio.
Concesio: Ferraglio, Dolci (32’st Menasio), Salvadori, Aquino,Petissi, Melaku, Adami (38’st Evsin), Saleri, Gnutti, Oliveros (9’st Bruni), Locatelli (19’st Frata).(Alicandri, Mezuri, Diao).Allenatore: Benedusi.
Arbitro: Marangolo di Brescia.
Reti: pt 8’ Braga; st 4’ Oliveros, 25’ Bruni, 29’ Margoni, 39’ Gualtieri.
Note: Recupero: 0’ e 4’. Angoli: 3-4.
Provinciali
Per quanto riguarda i provinciali, sono CazzagoBornato e Carpenedolo le prime a scendere in campo. I bassaioli partono forte e al 5’ si vedono annullare un gol per fuorigioco di Daniel Silvestri. Al 12’ è il Cazzago a segnare, grazie al destro al volo di Lichtenberger. Al 6’ della ripresa il Cazzago raddoppia, ancora con Lichtenberger che trova l’angolino giusto. Il Carpe accorcia le distanze al 14’ con il tap-in di Mattia Silvestri, ma al 18’ i franciacortini calano il tris con l’eurogol di Santillo. Pochi minuti dopo Gallizioli di sinistro fa 4-1 e al 37’ lo scatenato Lichtenberger sigla il gol del definitivo 5-1 che porta in finale il CazzagoBornato.
Nell’ultima semifinale La Sportiva Ome vince di misura contro l’Eden Esine, grazie al destro da fuori area di Migliorati al 26’. La sfida è equilibrata e l’Eden Esine dà l’impressione di poter pareggiare da un momento all’altro, andandoci vicina al 13’ con Schiavi. La Sportiva Ome, però, tiene fino alla fine e stacca così l’ultimo pass per le finali, che si giocheranno il prossimo 2 giugno, sempre a Sirmione: i regionali in campo alle 18 e i provinciali alle ore 20.
I tabellini
CazzagoBornato-Carpenedolo 5-1
CazzagoBornato: Spina, Gianotti, Santillo (37’st Afrim), Ghidini,Xhabi, Bergomi, Cadei (24’st D’Angelo), Beneduce, Lichtenberger,Gallizioli (35’st Simonini), Deleidi (22’st Musaku).(Ricca, Bertelli, Di Somma, Zanotti, Quintero). Allenatore: Gallizioli.
Carpenedolo: Bondioli, Gandellini, Bresciani, Desenzani, De Mitis,Bogarelli, Capra, Mattia Silvestri, Serafini (29’st Nouhairi),Daniel Silvestri, Bevilacqua.(Franzoni, Bergamini, Hijazi, Hisenaj, Khonab, Sakrani). Allenatore: Licht Cataldi.
Arbitro: Ardesi di Brescia.
Reti: pt 12’ Lichtenberger; st 6’ Lichtenberger, 14’ Mattia Silvestri, 18’ Santillo, 23’ Gallizioli, 37’ Lichtenberger.
Note: Ammonito Bevilacqua. Recupero: 0’ e 2’. Angoli: 4-2
La Sportiva Ome-Eden Esine 1-0
La Sportiva Ome: Archetti, Pedrotti (23’st Cinelli), Pellegrini (8’st Fogarolo), Gelo, Persico, Talassi, Migliorati (21’st Coppi), Gares (30’st Annunziatella), Gabor, Frusca (38’st Tagliavini), Spagnoli(14’st Garatti).(Arbues, Berardelli, Fogarolo). Allenatore:Righetto.
Eden Esine: Pedersoli, Salari, Laffranchi (1’st Scalvinoni), Tovini,Reghenzani (31’st Dragoni), Perrotti, Fioravanti, Donina, Schiavi (19’st Belli), Constantin (28’st Taboni), Allioni.(Giassi, Mattia Bonetti, Mora, Mauro Gabriel Bonetti, Macario). Allenatore: Castellanelli.
Arbitro: Micheletti di Brescia.
Rete: pt 26’ Migliorati.
Note: Ammonito Gares. Recupero: 0’ e 5’. Angoli: 4-4.