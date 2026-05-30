Giornale di Brescia
Abbonati
Coppa Brescia
Sport
Coppa Brescia

L’U15 a Sirmione per il gran finale della Coppa Brescia-Nanni Nember

Il 2 giugno e gli ultimi atti della manifestazione con Fc Voluntas-Vighenzi (regionali) e CazzagoBornato-La Sportiva Ome (provinciali)
Michele Febbrari
Fc Voluntas Under 15 in finale nella Coppa Brescia riservata ai regionali © www.giornaledibrescia.it
Fc Voluntas Under 15 in finale nella Coppa Brescia riservata ai regionali © www.giornaledibrescia.it

Saranno Fc Voluntas-Vighenzi e CazzagoBornato-La Sportiva Ome le due finali della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember per le categorie Giovanissimi U15 regionali e provinciali. È questo l’esito della due giorni di semifinali giocate tra giovedì e venerdì sera al campo sportivo del Sirmione Rovizza. Quattro sfide entusiasmanti e combattute, in cui non sono mancati gesti tecnici, grandi parate e gol decisivi all’ultimo minuto. Così come non è mai mancato il supporto dei tifosi dalle tribune, accorsi ancora una volta numerosi a supportare i propri ragazzi in questa sentitissima competizione.

Regionali

Sono Fc Voluntas e Orceana ad aprire le danze con la prima semifinale dei regionali. Voluntas subito pericolosa con la punizione di Volpi. L’Orceana risponde all’11’ con Busetti che calcia di prima e sfiora il gol, ma al 34’ la Voluntas va in vantaggio, grazie alla splendida punizione di Stadler. Nella ripresa l’Orceana alza il ritmo per cercare il pari, al 24’ Parma però segna di testa il gol del definitivo 2-0 che porta in finale i ragazzi di Perez.

La Vighenzi arriva all'ultimo atto anche tra gli U15 regionali © www.giornaledibrescia.it
La Vighenzi arriva all'ultimo atto anche tra gli U15 regionali © www.giornaledibrescia.it

Nella seconda semifinale la Vighenzi va avanti all’8’ sul Concesio grazie al bel tiro di Braga. I biancocelesti al 25’ colpiscono anche una traversa con Avigo. I triumplini di Benedusi sono più decisi e al 4’ pareggiano con la spizzata di Oliveros. Al 15’ il Concesio completa la rimonta con la rete di Bruni, tuttavia al 29’ Margoni pareggia di testa e allo scadere Gualtieri riporta avanti la Vighenzi con un destro potente per il definitivo 3-2 che manda in finale i ragazzi di Colosio.

I tabellini

Fc Voluntas-Orceana 2-0

Fc Voluntas: Corsini, Stadler, Sherif, Doda, Fabris, Magnani, Parma,Grechi (29’st Marbouh), Ramadani (12’st Parmigiani), Volpi, Conti (23’st Quinzanini).(Zaniboni, Priolo, Arini). Allenatore: Perez.

Orceana: Hojda, Pezzali (23’st Tempini), Florea, Nafea, Manenti (12’st Ferataj), Zizioli, Cazzaniga (25’st Castelli), Ravani, Loda (36’st Sertolli), Parolari (25’st Tomasoni), Busetti (32’st Laste).(Magli). Allenatore: Burlini.

Arbitro: Ali Ajam di Brescia.

Reti: pt 34’ Stadler; st 24’ Parma.

Note: Espulsi Magnani e Laste al 36’ st. Ammoniti: Conti, Sherif. Recupero: 1’ e 4’. Angoli: 6-2.

Gli U15 bassaioli dell'Orceana © www.giornaledibrescia.it
Gli U15 bassaioli dell'Orceana © www.giornaledibrescia.it

Vighenzi-Concesio 3-2

Vighenzi: Vitale, Dosso, Bellandi (5’st Costa), Prati, Gatti (28’st Margoni), Cardillo, Spallino (1’st Tameni), Venturoli, Songne (5’st Cherif), Avigo (14’st Antonelli), Braga (19’st Gualtieri).(Bianchetti, Soncina, Vushaj). Allenatore: Colosio.

Concesio: Ferraglio, Dolci (32’st Menasio), Salvadori, Aquino,Petissi, Melaku, Adami (38’st Evsin), Saleri, Gnutti, Oliveros (9’st Bruni), Locatelli (19’st Frata).(Alicandri, Mezuri, Diao).Allenatore: Benedusi.

Arbitro: Marangolo di Brescia.

Reti: pt 8’ Braga; st 4’ Oliveros, 25’ Bruni, 29’ Margoni, 39’ Gualtieri.

Note: Recupero: 0’ e 4’. Angoli: 3-4.

La squadra Giovanissimi del Concesio © www.giornaledibrescia.it
La squadra Giovanissimi del Concesio © www.giornaledibrescia.it

Provinciali

Per quanto riguarda i provinciali, sono CazzagoBornato e Carpenedolo le prime a scendere in campo. I bassaioli partono forte e al 5’ si vedono annullare un gol per fuorigioco di Daniel Silvestri. Al 12’ è il Cazzago a segnare, grazie al destro al volo di Lichtenberger. Al 6’ della ripresa il Cazzago raddoppia, ancora con Lichtenberger che trova l’angolino giusto. Il Carpe accorcia le distanze al 14’ con il tap-in di Mattia Silvestri, ma al 18’ i franciacortini calano il tris con l’eurogol di Santillo. Pochi minuti dopo Gallizioli di sinistro fa 4-1 e al 37’ lo scatenato Lichtenberger sigla il gol del definitivo 5-1 che porta in finale il CazzagoBornato.

Nell’ultima semifinale La Sportiva Ome vince di misura contro l’Eden Esine, grazie al destro da fuori area di Migliorati al 26’. La sfida è equilibrata e l’Eden Esine dà l’impressione di poter pareggiare da un momento all’altro, andandoci vicina al 13’ con Schiavi. La Sportiva Ome, però, tiene fino alla fine e stacca così l’ultimo pass per le finali, che si giocheranno il prossimo 2 giugno, sempre a Sirmione: i regionali in campo alle 18 e i provinciali alle ore 20.

I tabellini

Il CazzagoBornato contenderà il trofeo alla Sportiva Ome © www.giornaledibrescia.it
Il CazzagoBornato contenderà il trofeo alla Sportiva Ome © www.giornaledibrescia.it

CazzagoBornato-Carpenedolo 5-1

CazzagoBornato: Spina, Gianotti, Santillo (37’st Afrim), Ghidini,Xhabi, Bergomi, Cadei (24’st D’Angelo), Beneduce, Lichtenberger,Gallizioli (35’st Simonini), Deleidi (22’st Musaku).(Ricca, Bertelli, Di Somma, Zanotti, Quintero). Allenatore: Gallizioli.

Carpenedolo: Bondioli, Gandellini, Bresciani, Desenzani, De Mitis,Bogarelli, Capra, Mattia Silvestri, Serafini (29’st Nouhairi),Daniel Silvestri, Bevilacqua.(Franzoni, Bergamini, Hijazi, Hisenaj, Khonab, Sakrani). Allenatore: Licht Cataldi.

Arbitro: Ardesi di Brescia.

Reti: pt 12’ Lichtenberger; st 6’ Lichtenberger, 14’ Mattia Silvestri, 18’ Santillo, 23’ Gallizioli, 37’ Lichtenberger.

Note: Ammonito Bevilacqua. Recupero: 0’ e 2’. Angoli: 4-2

I Giovanissimi del Carpenedolo prima della semifinale © www.giornaledibrescia.it
I Giovanissimi del Carpenedolo prima della semifinale © www.giornaledibrescia.it
La formazione provinciale de La Sportiva Ome © www.giornaledibrescia.it
La formazione provinciale de La Sportiva Ome © www.giornaledibrescia.it

La Sportiva Ome-Eden Esine 1-0

La Sportiva Ome: Archetti, Pedrotti (23’st Cinelli), Pellegrini (8’st Fogarolo), Gelo, Persico, Talassi, Migliorati (21’st Coppi), Gares (30’st Annunziatella), Gabor, Frusca (38’st Tagliavini), Spagnoli(14’st Garatti).(Arbues, Berardelli, Fogarolo). Allenatore:Righetto.

Eden Esine: Pedersoli, Salari, Laffranchi (1’st Scalvinoni), Tovini,Reghenzani (31’st Dragoni), Perrotti, Fioravanti, Donina, Schiavi (19’st Belli), Constantin (28’st Taboni), Allioni.(Giassi, Mattia Bonetti, Mora, Mauro Gabriel Bonetti, Macario). Allenatore: Castellanelli.

Arbitro: Micheletti di Brescia.

Rete: pt 26’ Migliorati.

Note: Ammonito Gares. Recupero: 0’ e 5’. Angoli: 4-4.

La rosa al completo dell'Eden Esine © www.giornaledibrescia.it
La rosa al completo dell'Eden Esine © www.giornaledibrescia.it

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Coppa Brescia 2026Coppa Brescia Trofeo Nanni NemberSirmione
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...