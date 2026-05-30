L’U15 a Sirmione per il gran finale della Coppa Brescia-Nanni Nember

Saranno Fc Voluntas-Vighenzi e CazzagoBornato-La Sportiva Ome le due finali della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember per le categorie Giovanissimi U15 regionali e provinciali. È questo l’esito della due giorni di semifinali giocate tra giovedì e venerdì sera al campo sportivo del Sirmione Rovizza. Quattro sfide entusiasmanti e combattute, in cui non sono mancati gesti tecnici, grandi parate e gol decisivi all’ultimo minuto. Così come non è mai mancato il supporto dei tifosi dalle tribune, accorsi ancora una volta numerosi a supportare i propri ragazzi in questa sentitissima competizione.

Leggi anche Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: 4 reginette tra i Giovanissimi U15 Regionali Sono Fc Voluntas e Orceana ad aprire le danze con la prima semifinale dei regionali. Voluntas subito pericolosa con la punizione di Volpi. L’Orceana risponde all’11’ con Busetti che calcia di prima e sfiora il gol, ma al 34’ la Voluntas va in vantaggio, grazie alla splendida punizione di Stadler. Nella ripresa l’Orceana alza il ritmo per cercare il pari, al 24’ Parma però segna di testa il gol del definitivo 2-0 che porta in finale i ragazzi di Perez.