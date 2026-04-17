Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: 4 reginette tra i Giovanissimi U15

Saranno CazzagoBornato-Carpenedolo e La Sportiva Ome-Eden Esine le due semifinali di Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember per la categoria Giovanissimi U15 provinciali.

È questo l’esito della due giorni di coppa che tra martedì e mercoledì sera ha visto gli U15 provinciali disputare i quarti di finale.

Penalty

I primi a scendere in campo sono stati Valtrompia e Carpenedolo che martedì sera al campo di S.Andrea hanno dato vita a un match equilibrato e tiratissimo.

La qualificazione si è decisa soltanto ai calci di rigore, dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari con le reti di Capo Olivieri e Capra. I bassaioli staccano quindi il pass per la semifinale vincendo 4-1 dagli undici metri, grazie al rigore decisivo trasformato da Mattia Silvestri.

Gli avversari dei rossoneri in semifinale saranno i franciacortini del CazzagoBornato, che mercoledì sera hanno eliminato l’Accademia Prevalle battendola per 2-0, grazie a uno scatenato Gallizioli, autore di una doppietta nel corso del secondo tempo.

All’ultimo respiro

Sempre in Franciacorta si sono affrontate La Sportiva Ome e Castrezzato, altro match equilibrato e vinto di misura dai padroni di casa. I ragazzi di Righetto la spuntano proprio all’ultimo minuto, grazie al provvidenziale gol di Coppi, quando ormai aleggiava sul campo lo spettro dei rigori, e affronteranno in semifinale l’Eden Esine, vittorioso per 3-1 sul campo dell’Alto Garda.

I camuni si portano avanti con Menolfi, a segno al 9’ e al 22’ del primo tempo, e chiudono i conti al 5’ della ripresa con la rete di Allioni. L’Alto Garda spreca diverse occasioni, prima di trovare il gol della consolazione al 32’ con Zagari.

Le semifinali sono in programma il prossimo 29 maggio a Sirmione (ore 19 CazzagoBornato-Carpenedolo e ore 21 La Sportiva Ome-Eden Esine), mentre i riflettori per la finalissima si accenderanno martedì 2 giugno alle ore 20, sempre a Sirmione.

I tabellini

CazzagoBornato-Acc. Prevalle 2-0

Spina, Gianotti, Santillo, Ghidini, Xhani, Bergomi, Cadei, Beneduce, Lichtenberger, Gallizioli, Deleidi. (Ricca, Bertelli, Patelli, Di Perna, Zanotti, Musaku, Quintero, Simonini, Afrim). All.: Montagnini.

Acc. Prevalle Bodei, Vittoni (30’st Fiorido), Bertanza, Damiani (18’st Michelini), Ragnoli, Zambarda (9’st Dolcetti), Franzin, Iaconis (33’st Echine), Fari, Berta (3’st Hajji), Dosso. (Massardi, Balzarini, Franchini, Mora). All.: Betella.

Arbitro Facchetti di Chiari.

Reti st 18’, 34’ Gallizioli.

La Sportiva Ome-Castrezzato 1-0

La Sportiva Ome Archetti, Pedrotti, Fogarolo (33’st Pellegrini), Gelo, Persico, Talassi, Migliorati (27’st Coppi), Gares (20’st Ferlinghetti), Gabor, Frusca, Spagnoli (18’st Bosio). (Arbues, Annunziatella, Berardelli, Garatti, Scarpellini). All.: Righetto.

Castrezzato Vezzoli, Gullo, Bergomi, Beu, Bruzzese, Dervishi (25’pt Lushka), Gatti (9’st Dobruna), Forlani, Xhafa, Casaletti, Bassouri. (Festa, Dotti, Ferrari, Collia, Zeqaj, Ndiaye, Subota). All.: Ramera.

Arbitro Almici di Brescia

Rete st 35’ Coppi.

Alto Garda-Eden Esine 1-3

Alto Garda Andreoli, Binosi, Matranga, Zagari, Bazjaj (23’st Ramos De Oliveira), Serena, Hitaj (1’pt Hysa), Pasini, Pace, Drissi, Cassoni. (Venuti, Battaini, Orio, Caldana, Venturelli, Prreja). All.: Pasini.

Eden Esine Pedersoli, Salari, Laffranchi, Tovini, Reghenzani, Perrotti (11’st Schiavi), Fioravanti (30’st Diego Scalvinoni), Donina, Menolfi, Constantin (28’st Bonetti), Allioni. (Giassi, Jacopo Scalvinoni, Dragoni, Taboni, Mora, Bonetti). All.: Alghisi.

Arbitro Mazhar di Brescia.

Reti pt 9’, 22’ Menolfi; st 5’ Allioni, 32’ Zagari.

Valtrompia-Carpenedolo 2-5 (1-1 dopo i tempo regolamentari)

Valtrompia Pedroni, Dieng, Kurtesi, Aboussaad, Camplani (38’st Bianchi), Mozzanica, Ampaw, Marziale, Capo Olivieri, Negro, Zaccaria (30’st Tamburini). (Fausti, Priolo, Rivo, Zaniboni, Agui, Peli). All.: Bernardi.

Carpenedolo Andrea Bondioli, Gandellini, Bresciani, Desenzani, De Mitis, Bogarelli, Capra, Mattia Silvestri, Serafini (21’st Sakrani), Daniel Silvestri, Andrea Bondioli (32’st Nouhairi). (Kasem, Bergamini, Hijazi, Hisenaj, Bevilacqua, Bawari). All.: Light-Cataldi.

Arbitro La Forgia di Brescia.

Reti Capo Olivieri, Capra.

Sequenza rigori: Bresciani (c) gol, Negro (v) sbagliato, Daniel Silvestri (c) gol, Capo Oliveri (v) gol, Desenzani (c) gol, Dieng (v) sbagliato, Mattia Silvestri (c) gol.