Coppa Brescia, Under 19: finale tra Bsv Garda e Rovato Vertovese

Una decisa solo col cronometro fermo a tempo scaduto, l’altra praticamente mai in discussione. Ecco l’andamento delle semifinali della Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember degli Juniores Under 19 regionali che, svoltesi mercoledì a Castelcovati, vedono il Bsv Garda e il Rovato Vertovese accedere alla finale . Sabato 9 maggio alle 21 (e non alle 20, a differenza di quanto precedentemente comunicato dagli organizzatori della Lnd di Brescia) scopriremo dunque chi conquista il titolo nell’ultimo testa a testa sempre di scena presso lo stadio di via Aldo Moro, animato nell’occasione da Radio Bresciasette .

Intanto, riavvolgendo il nastro, alla squadra guidata da Fregoni – ossia il Bsv – va il merito di non darsi per vinta al termine della prima frazione chiusa con uno svantaggio di 0-2 nel derby col Desenzano , riuscendo ad agguantare il pari e prolungare le ostilità ai rigori, dove appunto ha poi la meglio. In effetti, che Viviani e soci fossero combattivi lo si intuisce subito: nonostante la differenza di categoria (loro in azione nei regionali Èlite, gli avversari impegnati nel campionato nazionale), non si mostrano affatto intimoriti.

Al contrario, inscenano un continuo botta e risposta che, alla lunga, premia comunque i biancazzurri: al 27’ è vincente il siluro dalla distanza di Lombardi e al 30’ Barbera firma l’immediato raddoppio dell’apparente sicurezza. Apparente, già, perché dopo l’intervallo i rivali riaprono la gara all’11’, al culmine di una bella azione sull’asse Zontini-Lumi-Reggiani. E, non paghi, sulle ali dell’entusiasmo, confezionano un’altra trama da applausi tra Belshi-Lumi-Azim e ristabiliscono l’equilibrio che, grazie ai super interventi di Perotti su Barbera (31’) e Feroldi (42’), permane fino al 90’.

Per decretare chi avanza, è allora necessaria la lotteria dal dischetto. Qui dove lo stesso portiere appena citato neutralizza i penalty di Mosaid e Saccone, a cui si somma l’errore fuori misura di Gozza e il colpo a segno di Lumi: ecco servita la combo utile al Bsv per restare nel torneo ed eliminare i vicini di casa.

Rovato Vertovese – Roncadelle

Voltando pagina, è molto meno sudato il passaggio del turno del Rovato Vertovese: il 4-0 sul Roncadelle rende onore alla difesa che, nel corso del match, non corre mai grandi pericoli e lascia Pessagno inoperoso. Dalla parte opposta, invece, il collega Assettini nel primo tempo è suo malgrado costretto a raccogliere in fondo al sacco i tentativi di Rossi (15’) e Sirani (42’), che per il team dell’hinterland pone inevitabilmente in salita quanto resta ancora da disputare. E nonostante capitan Adami e soci provino a mostrare le proprie qualità (specie in una fulminea ripartenza 5 contro 3 non sfruttata a pieno al 32’), la forza dei franciacortini è inarrestabile: a tal proposito, i guizzi di Rbiyab al 38’ e di Frani allo scadere chiudono i conti con un poker.

Il Tabellino

Bsv Garda-Desenzano 5-4 (2-2 al 90’)

Bsv Garda: Perotti, Zontini, Bellini, Gelmini (45’ st Marchesini), Bacchetti, Viviani, Ragnoli (33’ st Silvestri), Stan (18’ st Azim), Reggiani, Garbisi (16’ st Belshi), Lumi. (D’Aniello, Straolzini, Apparenza, Avaltroni, Beschi). All.: Fregoni.

Desenzano: Mongiello, Tonoli, Lucchetta (45’ st Saccone), Cirelli (16’ st Bicelli), Turelli, Silvestro (28’ st Poletti), Lombardi, Bono (36’ st Mosaid), Barbera, Gozza, Feroldi. (Bastianoni, Conti, Ravarini, Moglia, Dragoti). All.: Lombardi.

Arbitro: Boni di Chiari.

Reti: pt 24’ Lombardi, 30’ Barbera; st 11’ Reggiani, 36’ Azim.

Sequenze rigori: Feroldi (parata), Belshi (parata); Tonoli (gol), Viviani (gol); Saccone (parata), Bellini (gol); Mosaid (gol), Reggiani (fuori); Gozza (fuori), Lumi (gol).

NOTE Terreno di gioco in ottime condizioni. Gara condizionata dal forte vento. Espulso Zontini (Bsv) per somma di ammonizioni al 40’ st. Ammoniti: Ragnoli e Barbera. Angoli: 4-3. Recupero: 1’ e 6’.

Roncadelle-Rovato Vertovese 0-4

Roncadelle: Assettini, Marinelli, Alessandro Platto, Nicolini, Cancello, Adami, Baronio, Ermici, Tartaglia, Frassine, Benaglia. (Diallo, Migliorati, Peli, Lodigiani, Lazzaroni, Boventi, Nicola Platto, Rosas, Ktetni). All.: Bettegazzi.

Rovato Vertovese: Pessagno, Marelli (23’ st Devoti), Mutti, Bertoletti, Rbiyab, Bjeletic (43’ st Peri), Zerbini (14’ st Lista), Sirani (39’ st Lanzoni), Rossi (27’ st Frani), Fogliata (19’ st Carrara), Trebeschi (37’ st Scacchia). (Chiari, Carrara). All.: Teani.

Arbitro: Loda Magli di Chiari.

Reti: pt 14’ Rossi, 42’ Sirani; st 37’ Rbiyab, Frani.

Note: Ammoniti: Assettini, Benaglia, Nicolini, Cancello, Adami, Rosas. Angoli: 3-5. Recupero: 0’ e 5’.