«Avere la fase finale dei grandi del Trofeo Nanni Nember è un orgoglio»

A differenza delle altre categorie della Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember, gli Juniores Under 19 regionali sono «speciali». Godono infatti di un’esclusività: all’interno della competizione non ci sono i pari età provinciali. È dunque facile aspettarsi grande attenzione per le sfide delle fasi finali presso il centro sportivo di Castelcovati, che li vedranno protagonisti il 6 maggio (gare ore 19 e ore 21), nonché per la finale che assegna il titolo, in programma sabato 9 maggio con fischio d’inizio alle 20.

Soddisfazione

«Nata per rilanciare il calcio locale da quel che è stata l’esperienza del Chiari Fc, la società è onorata di ospitare un simile appuntamento», dice Ivano Barbeno, collaboratore tecnico del Castelcovati Calcio. Lo stesso spiega poi perché il club abbia puntato convintamente e in modo specifico sul vedere in azione sul campo di via Aldo Moro proprio gli U19 regionali: «Sono in primis la massima espressione calcio giovanile - osserva -. In seconda battuta, sono praticamente in rampa di lancio per l’età adulta: si preparano ad entrare nel mondo dilettantistico delle prime squadre, che li inseriranno nelle loro rose nella prossima stagione».

Quella manifestata nel bando messo a disposizione dalla Lnd di Brescia, non è comunque solo una predilezione legata all’anagrafica: «L’etichetta di “regionali” è sinonimo per antonomasia di formazioni di alto livello e qualità, allestite per confrontarsi con avversarie quotate di altre province lombarde - aggiunge Barbeno - . E, non bastasse, sappiamo di vedere all’opera i migliori quattro team della competizione, che si sono meritati di arrivare fin qui. Ecco perché abbiamo puntato ad averli nelle nostre strutture, sicuri che, con le premesse di cui sopra, vedremo delle belle ed entusiasmanti partite. Sia sul piano dell’agonismo, sia dell’estetica delle geometrie col pallone».

Lavoro

Con il conto alla rovescia agli sgoccioli, il lavoro dietro le quinte è frenetico: «L’organizzazione è meticolosa, cerchiamo di dare il massimo per accogliere al meglio i gruppi squadra e il pubblico, che ci aspettiamo sia numeroso sulle tribune - insiste il dirigente nerazzurro -. E per la “famiglia” del Castelvocati Calcio sarà un autentico “tour de force”, considerato che l’1, 2 e 3 maggio presso lo stadio si svolge un torneo dedicato ad Esordienti, Pulcini e Primi calci – fanno sapere sempre dalla società bassaiola -. Ma siamo ben contenti di compiere questo sforzo in cabina di regia: ci sarà tempo e modo di recuperare le energie, magari con una bibita o un panino al bar o allo stand gastronomico, chiaramente in funzione durante le serate del 6 e 9 maggio per la Coppa Brescia».