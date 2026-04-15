Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: Pulcini U10 lanciati verso le finali

Il quadro è quasi completo: manca ancora un turno per decidere in modo definitivo le «otto sorelle» che potranno contendersi il prossimo 10 maggio a Rudiano la Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember della categoria Pulcini U10.

Contraddistinte sempre da grandi sorrisi e voglia di gioire col pallone tra i piedi, nelle scorse ore si sono concluse le sfide relative alla quarta giornata della seconda fase. Ricordando che i risultati e le classifiche sono aggiornati in tempo reale sul portale coppa-brescia.giornaledibrescia.it, ecco come sono andati i match.

Girone A

I giocatori del San Bartolomeo - © www.giornaledibrescia.it

Il San Bartolomeo lascia le briciole al fanalino di coda Uso Gambara A: nonostante il 7-1 a referto, il team cittadino rimane tagliato fuori dalla qualificazione per avanzare nel torneo. Troppa in effetti la distanza dalla vetta, ora occupata in coabitazione da Breno e Vighenzi, dopo che i camuni hanno registrato un importante exploit sui gardesani (5-3) nello scontro diretto. Attenzione, però, all’Unitas Coccaglio: il successo sulla Pavonese (5-1) tiene in corsa i neroverdi per la Final Eight: con un hurrà sul Breno nel prossimo incontro, il secondo posto diverrebbe realtà.

I tabellini

Pavonese-Unitas Coccaglio 1-5

Pavonese: Ferrari, Settoni, Manenti, Savaresi, Gervasio, Pilenghi, Falappi, Procuranti. All.: Esti.

Unitas Coccaglio: Puglisi, Balic, Terzi, Archetti, Adam, Lorini, Valagussa, Minelli, Hane. All.: Bosetti.

San Bartolomeo-Uso Gambara A 7-1

San Bartolomeo: Livia, Storer, Dodica, Zongo, Omri, Di Vito, Rahiouy, Tcaci, Alessandro Sgarzi. All.: Thomas Sgarzi.

Uso Gambara A: Caligiuri, Taino, Mor, Bourakkadi, Bulgari, Frigerio, Pizzini, Fata, Alfano. All.: Bonelli.

Breno-Vighenzi 5-3

Breno Bouraya, Garattini, Recaldini, Speziari, Tottoli, Vezzoli, Zenoni, Biganini. All.: Zenoni.

Vighenzi: Tedoldi, Tamiozzo, Fumagalli, Ronchi, Palombo, Padova, S. Ronchi, Pietro Scalvini, Alikaj. All.: Alberto Scalvini.

Girone B

I piccoli del Valtrompia - © www.giornaledibrescia.it

L’Fc Voluntas A non arresta la propria «macchina da gol»: con il 12-1 rifilato ai danni del Valtrompia sale a quota 33 centri totali nella seconda fase della competizione. Ad ogni modo, potrebbe non bastare: a quota 9 punti c’è anche il Palazzolo che, ceduto il passo alla Giovanile Cmm in un match tiratissimo per il vertice (chiuso sull’1-0 in favore dei gialloblù, certi praticamente di essere tra i protagonisti a Rudiano) nutre le stesse chance per strappare il secondo pass a disposizione, mentre in coda il Mompiano vince per 5-2 con il Villa Carcina.

I tabellini

Villa Carcina-Mompiano 2-5

Villa Carcina: Minelli, Romelli, Chiriac, Guene, D’Angelo, Giacomelli, Ramondo, Sula, Porteri, Mio. All.: Usai.

Mompiano: Levi, Sulemana, Brondi, Calvetti, Giuntoli, Grassi, Ghidoni, Brisotto, Sangalli, Losio, Boni, Marinelli.

Giovanile CMM-Palazzolo A 1-0

Giovanile CMM: Beretti, Bertelli, Bossoni, Mandreca, Jacopo Pinelli, Samuele Pinelli, Savarese, Syed, Tinini. All.: Bianchini.

Palazzolo A: Moreni, Buci, Curnis, El Kaouak, Bravanti, Sakkak, Kaziu, Torre, Xhafa. All.: Locatelli.

Valtrompia-FC Voluntas A 1-12

Valtrompia: Ganame, Masi, Ghirardi, Koci, Denardo, Ilies, Depczynsky, Bregoli, Bara, Contessa. All.: Denardo.

FC Voluntas A: Bombana, Boselli, Cominelli, Fracasso, Gottani, Hoxha, Margonari, Moli, Rhatoussi, Torli, Treccani, Turrini, Veneri. All.: Venturelli

Girone C

I mantovani del Castiglione - © www.giornaledibrescia.it

Forte dell’ennesimo trionfo (4-0 sul Castiglione), nel girone C comanda in solitaria il Desenzano che è in attesa di capire chi condividerà lo stesso suo futuro (leggasi: la qualificazione).

Intrigante a tal proposito la lotta a distanza tra Castrezzato (reduce dall’ampio successo per 7-1 sul Nuvolento) e Pavoniana (che ha appena superato per 5-2 l’FC Voluntas C). Qualora si giungesse a una situazione di pari merito tra le due squadre, in virtù del confronto diretto terminato con una «x» (2-2), ai fini dell’avanzamento nel tabellone si guarderebbe la differenza reti che, ad oggi, premierebbe nettamente i ragazzi franciacortini (+14) rispetto ai pari età cittadini (+3).

I tabellini

Castrezzato-Nuvolento 7-1

Castrezzato: Zani, Pajolli, Casaletti, Loda, Melnic, Fattore, Dobruna, Rossini, Turla. All.: D’Avino-Mossini.

Nuvolento: Rubietti, Manstretta, Massardi, Comelli, Perugini, Zamboni, Caruso, Bodei. All.: Bresciani.

Castiglione Desenzano 0-4

Castiglione: Perini, Bertoloni, Paganella, El Hajouji, Goffi, Pintilie, Treccani, Albieri, Bonelli. All.: Minini.

Desenzano: Cori, Parfeni, Pistolin, S. Franceschini, Mancia, Yanuschi, E. Franceschini, Edoardo, Serina. All.: Marchi.

FC Voluntas C-Pavoniana A 2-5

FC Voluntas C: Bardhi, Crescenti, De Masi, Di Gregorio, Guarda, Iordachianu, Ouertani, Raileanu. All.: Beschi.

Pavoniana A: Abdalla, Babin, Caria, Cortese, Damiani, Ferretti, Gaburri, Maruelli, Mollaj, Pellegrini, Vokshi. All.: Abeni.

Girone D

La Rigamonti dei Pulcini U10 - © www.giornaledibrescia.it

Qui, oltre a registrare il pareggio tra Cellatica e Uso United (2-2), rimane ben poco da dire. Nel contesto, sia lo Sporting Chiari che la Mario Rigamonti A prendono nettamente il largo sulle avversarie grazie ai rispettivi exploit con Verolese (11-0) e Torbole Casaglia (3-2) e rendono inavvicinabili le prime due posizioni, che danno appunto il lasciapassare per la Final Eight.

Cellatica-Uso United 2-2

Cellatica: Bergoli, Possemato, Inselvini, Perico, Bianchetti, Cremona, Terlisio, Fornari, Cela, Cronali. All.: Pasetti.

Uso United: Piccinno, Korkuti, Lombardi, Prandini, Rossi, Zubbiani, A. Corsini, Umbrinozzi, Zanotti, M. Corsini, Mammone. All.: Odorici.

I giocatori della Verolese schierati - © www.giornaledibrescia.it

Sporting Chiari-Verolese 11-0

Sporting Chiari: Basorini, Chiesa, Spaneshi, Begni, Atzeni, Guarneri, Zaifri, Magno, Bertoli, Ennabbar, Fornoni. All.: Cinquini.

Verolese: Martani, Venturini, Mazzolari, Chakhsi, Zampedri, Cumia, M. Penocchio, G. Penocchio, De Cave. All.: Sabaini.

I Pulcini Under 10 del Torbole Casaglia - © www.giornaledibrescia.it

Torbole Casaglia-Rigamonti A 2-3

Torbole Casaglia: Magri, Barielli, Mondini, B. Gandolfini, S. Gandolfini, Salvi, Recupero. All.: P. Gandolfini.

Rigamonti A: E. Salemi, Cadeo, Voltolini, Sina,

Rotari, G. Salemi, Giammarco, Trapanese, Alessandro, Margoni, Abeni. All.: Maninetti.