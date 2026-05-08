Coppa Brescia, Rudiano prepara la festa con «l’invasione» dei Pulcini

Tra musica, cibo, pallone e, in primis, tanto divertimento per tutti: il centro sportivo dell’ Accademia Rudianese si accende questa domenica, 10 maggio , per le attesissime Final Eight dei Pulcini Under 10 e dei Pulcini Misti della Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember .

La società del presidente Alberto Bergomi sarà la prima ad ospitare la fase finale dell’attività di base (il 16 maggio toccherà a Concesio con gli Esordienti), per quella che, come aveva dichiarato il patron, «deve essere una festa. Speriamo nella partecipazione dei genitori e di tutti i piccoli atleti».

La giornata prenderà il via alle 13.30 e vedrà scontrarsi in alternanza le due categorie fino a sera, con l’intrattenimento musicale costante di Radio Bresciasette per grandi e piccini. Entrambe le categorie se la vedranno in un girone all’italiana tutti contro tutti, con le otto squadre a scendere in campo per entrambi i gruppi per un totale di cinquantasei partite complessive.

Sede delle Final Eight - © www.giornaledibrescia.it

«Si tratta di un bell’evento, che ci permette anche di dare visibilità alla nostra società e al nostro centro sportivo, una struttura importante con un campo in erba ed uno artificiale – aveva commentato Bergomi in sede di presentazione delle location delle finali –. Speriamo nel tempo e in una giornata ricca di divertimento».

Formazioni

Al termine della fase a gironi, ufficialmente conclusasi qualche settimana fa, sono otto per categoria le squadre che si presenteranno a Rudiano. Ad accedere all’ambita fase conclusiva per gli Under 10 sono state Vighenzi e Breno, prime classificate a pari punti nel girone A; Fc Voluntas e Palazzolo, che nel girone B l’hanno spuntata grazie alla differenza reti in un arrivo a tre; Desenzano e Castrezzato, brave a primeggiare nel gruppo C; Sporting Chiari e Mario Rigamonti A, incontrastate vincitrici del girone D.

Per quanto riguarda i Pulcini Misti, invece, a Rudiano approderanno Accademia Prevalle e Mario Rigamonti B, mattatrici nel girone A; Palazzolo A e Fionda Bagnolo, brave a prevalere nel raggruppamento B; Breno ed Orceana B, prime due forze del girone C; Vighenzi e Sporting Chiari, vincitrici a testa altissima nel gruppo D.

I piccoli si alterneranno ad incrocio sui campi per inseguire l’ambita coppa, ma il pomeriggio sarà in primis un’occasione importante per fare esperienza di una competizione che, per molti, sarà vissuta per la prima volta in assoluto.

Lo scorso anno a prevalere furono il Breno per i Pulcini U10 ed il Gussago per i Pulcini Misti: ora spazio ai nuovi piccoli protagonisti per un pomeriggio che a Rudiano si preannuncia ricco di gol, emozioni e divertimento per tutti i partecipanti.