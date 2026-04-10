Bergomi: «Le finali della Coppa Nanni Nember portano divertimento»

Una prima volta da non dimenticare, con l’incarico di rendere indimenticabile l’esperienza dei più piccoli della competizione: è questa la mission dell’Accademia Rudianese, sede della final eight delle categorie dei Pulcini per la Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember in programma a maggio.

Attesa

Una ventata di novità per tutti: per i bassaioli, alla prima esperienza come sede di finali della competizione; per i Pulcini U10 e Misti, che si approcceranno per la prima volta ad un’esperienza di questo tipo. «Abbiamo scelto di proporci in virtù della bella collaborazione che stiamo tessendo con la Federazione - ha spiegato il presidente Alberto Bergomi -: si tratta di un bell’evento, che ci permette anche di dare visibilità alla nostra società e al nostro centro sportivo, una struttura importante con un campo in erba ed uno artificiale».

La data da segnarsi in calendario è quindi quella di domenica 10 maggio: dalle 13.30 alle 19 le otto migliori squadre di entrambe le categorie si sfideranno per un pomeriggio all’insegna, prima di tutto, del divertimento.

«Speriamo nel tempo - ha aggiunto Bergomi - e nella partecipazione di tante famiglie oltre che dei piccoli atleti. Sarà un pomeriggio allietato dalla presenza di Radio Bresciasette, ci sarà uno stand gastronomico, abbiamo iniziato ad organizzare il tutto già da qualche settimana, per far sì che tutto vada per il meglio». I bassaioli non avranno una propria formazione in nessuna delle due categorie, ma per il patron «la cosa importante sarà avere una giornata all’insegna del divertimento e della buona compagnia, con quello che speriamo sarà un buon numero di persone».

Il punto

Una sfida della categoria Pulcini Misti tra Mario Rigamonti e Ciliverghe - Foto Newreporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Intanto nelle due categorie che verranno ospitate a Rudiano la fase a gironi sta volgendo al termine: è in programma a partire dalla prossima settimana, infatti, l’ultima delle cinque giornate per gli otto gironi, composti ognuno da sei squadre. Solo le prime due potranno staccare il pass per accedere all’ambita final eight in casa dei bassaioli. Nei Pulcini U10 le squadre a contendersi l’accesso sono Breno, Pavonese, San Bartolomeo, Unitas Coccaglio, Uso Gambara A, Vighenzi, Fc Voluntas A e C, Giovanile Cmm, Palazzolo A, Uso Mompiano, Valtrompia, Villa Carcina, Desenzano, Castiglione, Castrezzato, Pavoniana Gymnasium A, Uso Nuvolento, Cellatica, Mario Rigamonti A, Sporting Chiari, Torbole Casaglia, Uso United e Verolese.

Nei Pulcini Misti, invece, le formazioni coinvolte sono Accademia Feralpi, Accademia Prevalle, Capriolo, Mario Rigamonti A e B, Polisportiva Paratico A, Virtus Aurora Travagliato, Brescia femminile, Castrezzato, Fionda Bagnolo, Palazzolo A, Uso Nuvolento, Uso United, Pavonese, Castiglione, Concesio A, Fc Voluntas A, Sporting Chiari, Vighenzi, Breno, Ciliverghe, Ghedi A, Orceana B e Unitas Coccaglio.