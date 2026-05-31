Coppa Brescia, il Desenzano trionfa negli U17 Regionali ai rigori

A premiare i gardesani è Ennio Barbieri , responsabile marketing di Nanni Nember: la statuetta dell’Mvp è andata invece a Mezoue Kylian Junior, numero otto della Vighenzi ed autore di un’ottima gara nonostante il risultato. Al termine di 120’ privi di scossoni, le due squadre mandano la roulette ad oltranza: alla fine a decidere è un errore di Guerini, che spara la sfera sopra la traversa.

La cronaca

La gara è fisica fin dalle prime battute, ma entrambe le squadre procedono in punta di fioretto: è il Desenzano a spingere di più, con Poletto e Vattioni ad affacciarsi più volte dalle parti di Favaloro, senza trovare la via del gol. La Vighenzi regala il primo brivido con Agui al 14’: il numero 9 dribbla la difesa, ma viene poi steso da un intervento giudicato regolare dal direttore di gara. Il caldo, però, inizia a rallentare i ritmi e la gara si fa sempre più soporifera.

Al 17’ Poletto ci prova con un tiro che termina nei guantoni di Favaloro, mentre al 24’ è Maffietti ad essere murato dalla difesa al termine di un’azione solitaria. Vezzola e Favaloro – entrambi prodotto delle giovanili della Valtenesi e tornati sul campo di casa per l’occasione – chiudono il primo tempo a reti inviolate da spettatori.

Le occasioni

La ripresa si apre subito con una buona occasione dei ragazzi di Parola, mentre la temperatura si fa più sopportabile e anche il gioco inizia a crescere. Gli spalti si accendono, il campo anche: all’8’ serve uno squisito intervento difensivo di capitan Manenti per fermare Agui in volata, mentre al 10’ è Gamberoni a divorarsi il vantaggio inciampando nei guantoni di Favaloro. Al 16’ è brivido Vighenzi: servito da Mezoue, Karacica spara il pallone a lato, divorandosi una ghiottissima occasione.

L’inerzia è finalmente rotta: la Vighenzi insiste con la fisicità di Agui, Desenzano regge in difesa grazie all’autorità di Manenti e la gara si fa elettrica. Al 31’ altra clamorosa occasione: stavolta è il Desenzano a sfiorare il vantaggio con Massetti, il cui missile termina di poco a lato del palo. Tutti spingono, ma nessuno trova il vantaggio: al 45’ Poletto scaglia con forza, ma la sfera sui guantoni di Favaloro e la gara va ai supplementari. L’equilibrio non vacilla: i due tempi non offrono particolari emozioni e ancora sullo 0-0 tocca alla roulette dei rigori premiare il Desenzano.