Coppa Brescia, Giovanissimi Under 15 regionali: trionfa la Vighenzi

Esulta la Vighenzi , è sua la Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember riservata ai Giovanissimi Under 15 regionali. Il gruppo guidato da Colosio supera per 1-0 una Voluntas mai doma e alza il trofeo al termine di una gara intensa e sofferta, nella quale a fare la differenza è stato il maggiore cinismo dei gardesani. Un successo costruito con concretezza e capacità di resistere nei momenti più difficili, contro un avversario che avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più per quanto mostrato sul terreno di gioco.

Il match

La Voluntas parte meglio e dopo appena dieci minuti costruisce la prima grande occasione della gara; sulla punizione dalla destra battuta da Stadler, Parma anticipa l'uscita del portiere ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta per questione di centimetri. Al 16' è invece Ramadani a provarci con un diagonale che termina di poco a lato. La Vighenzi fatica a costruire gioco e si affida soprattutto alle ripartenze.

Alla prima vera opportunità, però, trova il vantaggio. Un lancio dalle retrovie viene interpretato male da Corsini, che sbaglia il tempo dell'uscita e viene anticipato da Gualtieri; l'attaccante ne approfitta e deposita in rete il pallone dell'1-0. Nella ripresa il copione non cambia. Dopo appena due minuti la Voluntas sfiora il pareggio con una conclusione dalla distanza di Volpi che colpisce la traversa e termina sul fondo. Lo stesso Volpi si rende nuovamente pericoloso poco dopo, senza però riuscire a sfruttare un'incertezza di Vitale. Con il passare dei minuti la pressione rossoblù aumenta, mentre la Vighenzi si compatta e difende con ordine il prezioso vantaggio.

L'ultima occasione per riequilibrare il match arriva al 33', quando il neoentrato Parmigiani si fa trovare pronto sul secondo palo ma, da posizione favorevole, spedisce il pallone sul fondo. È l'ultimo brivido di una finale combattuta e giocata a ritmi elevati. Al triplice fischio può così esplodere la festa della Vighenzi, mentre la Voluntas esce dal campo tra gli applausi per una prestazione generosa e per un percorso di alto livello nella competizione, chiusa a un passo dal traguardo più prestigioso.

Il punto

E proprio sulla competizione fa il punto il delegato provinciale della Lega Nazionale Dilettanti di Brescia, Alfredo Zanetti. «È stato un successo enorme e un grande spettacolo offerto da tutte le società partecipanti, ma anche dal pubblico – spiega –. Basta guardare gli spalti pieni nonostante la pioggia. È stato un percorso iniziato a fine agosto con le prime partite e concluso oggi nel migliore dei modi. Una competizione all'insegna del fair play, con tante gare combattute ma sempre corrette, disputate da squadre che hanno dimostrato grande rispetto e sportività».

Tabellino

Fc Voluntas-Vighenzi 0-1

Fc Voluntas: Corsini, Stadler (12’ st Parmigiani), Sherif, Doda (27’ st Saviola), Piovanelli (35’ st Mezzetti), Fabris, Parma (33’ st Michelino), Grechi (30’ st Marbouh), Conti (20’ st Quinzanini), Volpi, Ramadani. (Zaniboni, Lecchi, Loda). All.: Perez.

Vighenzi: Vitale, Dosso (28’ st Cherif), Gatti, Cardillo, Prati, Antonelli (22’ st Bellandi), Tameni, Venturoli, Margoni (1’st Spallino), Avigo, Gualtieri (12’ st Songne, 34’ st Vushaj). (Bianchetti, Soncina, Costa, Rizza). All.: Colosio.

Arbitro: Mainetti di Brescia

Reti: Gualtieri al 33’pt

Note: Ammoniti Prati, Tameni, Cherif, Volpi.