Coppa Brescia, Giovanissimi Under 15 provinciali: vince il CazzagoBornato

Non saranno propriamente «Notti magiche», ma il senso è quello per il CazzagoBornato, che nella mattinata del 2 giugno ha alzato al cielo la Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember per i Giovanissimi Under 15 provinciali. Netta l’affermazione nel derby della finale disputata sul meraviglioso tappeto verde di Sirmione: il 5-0 rifilato a La Sportiva Ome manifesta una superiorità tecnica e qualitativa, che detta legge sulla falsa riga di quanto accaduto nel corso del campionato.

E così, dopo essersi laureata campione del girone C in regular season (senza registrare nemmeno una sconfitta a referto in 26 incontri), la squadra di Montagnini aggiunge un altro prezioso premio in bacheca. Con ciò non vanno assolutamente tolti i meriti ai ragazzi di Righetto, i quali si sono impegnati al massimo per cercare di ottenere il trionfo. Peccato che di fronte a loro hanno trovato un’autentica corazzata, di cui avevano già avuto testato la forza e a cui non sono riusciti a reggere.