Coppa Brescia, Giovanissimi Under 15 provinciali: vince il CazzagoBornato

Non saranno propriamente «Notti magiche», ma il senso è quello per il CazzagoBornato, che nella mattinata del 2 giugno ha alzato al cielo la Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember per i Giovanissimi Under 15 provinciali. Netta l’affermazione nel derby della finale disputata sul meraviglioso tappeto verde di Sirmione: il 5-0 rifilato a La Sportiva Ome manifesta una superiorità tecnica e qualitativa, che detta legge sulla falsa riga di quanto accaduto nel corso del campionato.
E così, dopo essersi laureata campione del girone C in regular season (senza registrare nemmeno una sconfitta a referto in 26 incontri), la squadra di Montagnini aggiunge un altro prezioso premio in bacheca. Con ciò non vanno assolutamente tolti i meriti ai ragazzi di Righetto, i quali si sono impegnati al massimo per cercare di ottenere il trionfo. Peccato che di fronte a loro hanno trovato un’autentica corazzata, di cui avevano già avuto testato la forza e a cui non sono riusciti a reggere.
Il match
Nel contesto, alla Cbc servono 13 minuti per sbloccare il parziale con Cadei. E, ancora, nonostante Giove Pluvio provi a guastarne i piani intensificando la pioggia, ecco al 19’ il raddoppio di Deleidi (premiato come migliore in campo), dopo la respinta di Archetti sul bel diagonale di Pellegrini. Ma, anche su un rassicurante 2-0, la fame di gol dei gialloblù non si sazia: lo testimonia il mancino potente in fondo al sacco di Santillo. Siamo al 29’ e la gara prende insomma già una piega difficile da sovvertire, tanto più quando Lichtenberger al 32’ cala il poker. Nella ripresa i «vicini di casa» pescano subito dalla panchina quattro innesti con l’idea di riaprire le ostilità o quanto meno dare un segno di orgoglio.
Lo spartito ad ogni modo non cambia di una virgola: la Cbc preme costantemente sull’acceleratore con il chiaro intento di far segnare Gallizioli, quando è invece di nuovo il compagno Cadei a rubargli la scena, con il quinto acuto di giornata, con cui – bagnato da qualche goccia di pioggia e uno scroscio di applausi – cala definitamente il sipario sulla sfida in questione nonché sulla Coppa Brescia 2025/26. Con un enorme grazie da parte degli organizzatori della Lnd Brescia a tutti i partecipanti, ai giocatori, ai tifosi e alle società ospitanti, con un pensiero già a quel che verrà.
Tabellino
CazzagoBornato-La Sportiva Ome 5-0
CazzagoBornato: Spina, Gianotti (22’ st Zanotti), Santillo (16’ st Adrim), Ghidini, Xhani, Bergomi, Cadei, Beneduce (12’ st D’Angelo), Lichtenberger (22’ st Di Somma), Gallizioli, Deleidi (18’ st Musaku). (Ricca, Bertelli, Di Perna, Di Somma, Quintero). All.: Mognanini.
La Sportiva Ome: Archetti, Pedrotti (18’ st Berardelli), Pellegrini (1’ st Ferlinghetti), Gelo, Persico (1’ st Cinelli), Talassi (22’ st Tagliavini), Migliorati (1’ st Garatti), Gares (18’ st Fogarolo), Gabor, Frusca, Spagnoli (1’ st Annunziatella). (Arbues, Coppi, Garatti, Ferlinghetti). All.: Righetto.
Arbitro: Guerreschi di Brescia.
Reti: pt 13’ Cadei, 19’ Deleidi, 29’ Santillo, 32’ Lichtenberger; st 19’ Cadei.
Note: Campo di gioco in eccellenti condizioni nonostante la pioggia. Angoli: 6-1.