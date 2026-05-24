Coppa Brescia: il Gavardo vince nei Giovanissimi U14 Provinciali

La Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember per la categoria Giovanissimi U14 provinciali si tinge di giallonero: è il Gavardo a conquistare l’importante trofeo ai calci di rigore, in una finale tesa e combattuta fino alla fine, ma sempre all’insegna del fair play. I ragazzi di Toffolo hanno aggredito subito la partita, segnando due gol nel primo quarto d’ora, ma il Gussago non ha mai mollato, trovando la rete del pareggio a tempo scaduto e portando così il match ai tempi supplementari prima e ai rigori poi.

La cronaca Il Gavardo parte più aggressivo, ma al 5' il Gussago colpisce un palo clamoroso con la conclusione angolata di Cristini. Al 9' è invece il Gavardo ad avere una doppia occasione da gol: prima con Oubaidou Bara che calcia verso la porta, ma trova il salvataggio di Galtieri sulla linea, poi con Fasani che sulla ribattuta va quasi a segno, ma è ancora eroico Galtieri a salvare sulla linea di porta. Due minuti dopo i gialloneri vanno in vantaggio, grazie a Oubaidou Bara che segna con una botta potente dal limite dell'area. Al 14' Oubaidou Bara sfiora anche il raddoppio davanti al portiere, ma Bolgiani è bravo a dire di no. Raddoppio che arriva al 16' con la sassata imparabile di Petrillo che fa 2-0 per il Gavardo.