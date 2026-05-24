Coppa Brescia: il Gavardo vince nei Giovanissimi U14 Provinciali

La Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember per la categoria Giovanissimi U14 provinciali si tinge di giallonero: è il Gavardo a conquistare l’importante trofeo ai calci di rigore, in una finale tesa e combattuta fino alla fine, ma sempre all’insegna del fair play. I ragazzi di Toffolo hanno aggredito subito la partita, segnando due gol nel primo quarto d’ora, ma il Gussago non ha mai mollato, trovando la rete del pareggio a tempo scaduto e portando così il match ai tempi supplementari prima e ai rigori poi.
La cronaca
Il Gavardo parte più aggressivo, ma al 5' il Gussago colpisce un palo clamoroso con la conclusione angolata di Cristini. Al 9' è invece il Gavardo ad avere una doppia occasione da gol: prima con Oubaidou Bara che calcia verso la porta, ma trova il salvataggio di Galtieri sulla linea, poi con Fasani che sulla ribattuta va quasi a segno, ma è ancora eroico Galtieri a salvare sulla linea di porta. Due minuti dopo i gialloneri vanno in vantaggio, grazie a Oubaidou Bara che segna con una botta potente dal limite dell'area. Al 14' Oubaidou Bara sfiora anche il raddoppio davanti al portiere, ma Bolgiani è bravo a dire di no. Raddoppio che arriva al 16' con la sassata imparabile di Petrillo che fa 2-0 per il Gavardo.
L'uno-due è micidiale per i biancorossi che ci mettono qualche minuto a rialzarsi dal doppio schiaffo subito. Al 29’, però, i ragazzi di Ghirardelli accorciano le distanze grazie al calcio di rigore realizzato da Franzoni. Nella ripresa le squadre appaiono più stanche. Il Gussago è più pericoloso, ma all’8’ è il solito Oubaidou Bara a rendersi pericoloso con un destro a giro davanti a Bolgiani che esce di un soffio. Il Gussago risponde all’11’ con la rasoiata di Arrigoni a fil di palo. Al 18’ il Gavardo cala il tris, grazie al calcio di rigore trasformato da Oubaidou Bara. È una brutta botta per il Gussago, ma i biancorossi non demordono e al 24’ accorciano di nuovo le distanze con il calcio di punizione di Cristini. Nei minuti finali si va da una parte all’altra e allo scadere il Gussago trova il pareggio con il guizzo di Arrigoni.
Ai supplementari non accade nulla e i rigori sorridono ai ragazzi di Toffolo che alzano così la coppa al cielo di Desenzano.
Tabellino
Gussago- Gavardo 4-6
(3-3 dopo i tempi regolamentari)
Gussago: Bolgiani, Mainetti (20’st Loba), Galtieri, Benedetti, Spini,Arici, Cristini, Gervasoni, Compagnoni (19’st Zanolini), Apostoli(20’pt Arrigoni), Franzoni.(Taiola, Angeli, Pisoni, Cervati, Brocchi, Abeni). Allenatore: Ghirardelli.
Gavardo: Scalici, Moscatti, Schivalocchi (22’st Bonelli), Tonni,Rossi, Fasani, Petrillo (26’st Neboli), Varchetta (19’st Porricelli), Bara Oubaiodu (28’st Vella), Lungu, Bara Abdoul (6’st Stucchi).(Mocanu, Rivetta, Pizzoni). Allenatore: Toffolo.
Arbitro: Trentini di Brescia.
Reti: pt 11’ Oubaidou Bara, 16’ Petrillo, 29’ Franzoni (rigore); st 18’ Oubaidou Bara (rigore), 24’ Cristini, 40’ Arrigoni.
Sequenza rigori: Porricelli (Ga) gol, Cristini (Gu) gol, Fasani (Ga) gol, Gervasoni (Gu) parato, Vella (Ga) parato, Franzoni (Gu) alto, Rossi (Ga) gol, Spini (Gu) parato.
Note: Ammonito Cristini.
Recupero: 5’ e 5’.
Angoli: 3-2.