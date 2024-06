Il 2 luglio torna il Trofeo Città di Brescia: come cambia la viabilità

La 61esima edizione del Trofeo Città di Brescia-Memorial Rino Fiori torna il 2 luglio. Il circuito di ciclismo in notturna rivolto alle categorie Élite e under 23 partirà alle 20.15: il percorso sarà ripetuto 21 volte.

«Questa gara è uno degli eventi più sentiti dalla nostra città - dice l’assessore Cantoni - che dura da tanto grazie alla passione che ci mettete. Una gara con un percorso meraviglioso con atleti provenienti da tutto il mondo che ci ricordano cosa significa la fatica e la resistenza. È occasione di promozione per la nostra città che diventa sempre più attrattiva anche grazie a questi eventi sportivi».

Come cambia la viabilità

Dalle 10 fino al termine della gara le vie interessate dal percorso saranno chiuse al traffico (via Brigida Avogadro, piazzale Arnaldo, via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Brigata Meccanizzata, via Silvio Pellico, via del Castello) e impedita la salita al Castello: «Abbiamo cominciato fra amici - ha detto Fermo Fiori presidente Città di Brescia asd - e poi il “giochino” è diventato una cosa seria. Senza i miei collaboratori non potrei fare nulla, quindi il grazie è soprattutto per loro». Sono 175 gli iscritti: la partenza è prevista dalla sommità del colle Cidneo.