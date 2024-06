Anche il campione d’Italia under 23 al via del Città di Brescia

Ci sarà anche il neocampione d’Italia under 23 Edoardo Zamperini al via del 61esimo trofeo Città di Brescia by Guizzi che si disputerà fra una settimana, il 2 luglio, con partenza e arrivo in Castello.

La classica corsa della notte vedrà al via il meglio del ciclismo italiano e internazionale pronti a darsi battaglia per una gara mai facile da vincere a dispetto dei suoi 123 chilometri e ventuno tornate da compiere con altrettante ascese del Castello.

Una gara difficile anche da controllare dal momento che ognuno dei 35 team iscritti, dei quali sette stranieri, potrà schierare al massimo cinque atleti. Un elenco provvisorio di iscritti che può ancora cambiare fino alla vigilia della manifestazione ma ci dice già molto sulla qualità degli atleti al via.

I favoriti

A partire proprio dal neotricolore Zamperini della Trevigiani che gli appassionati di ciclismo bresciani ricorderanno protagonista di uno sprint al fulmicotone per aggiudicarsi l’ultima edizione del Giro della Franciacorta a fine aprile, battuto per una questione di millimetri da Bagatin della Mbh Colpack Ballan Csb.

Nella Trevigiani anche il vincitore dell’ultima edizione Federico Guzzo che ha preceduto il compagno di scuderia Matteo Zurlo e lo stesso Zamperini. Nella formazione veneta previsto anche il bresciano Riccardo Perani galvanizzato all’idea di correre sulle strade di casa.

A proposito di bresciani, oltre alle formazioni di casa nostra (Delio Gallina Lucchini Ecotek, Rime Drali e Biesse Carrera) saranno della partita almeno sette corridori bresciani, fra i quali spiccano l’Elite Michael Belleri già protagonista di precedenti edizioni e il giovane Andrea Cocca. Atteso anche Davide Donati, vincitore del trofeo Liberazione e secondo alla San Geo che tuttavia non è certo di prendere il via perché alle prese con gli esami di maturità. Come lo scorso anno c’è la formazione professional Corratec Vini Fantini che schiera Giulio Masotto, vincitore della corsa della notte nel 2021.

Molto agguerrite le formazioni straniere, in particolare il team sviluppo della Uae che ha iscritto in lista lo sloveno classe 2002 Gal Glivar vincitore quest’anno del Giro del Belvedere e del Tour du Sharajah con i professionisti.

Tra i team italiani più accreditati per la vittoria al Città di Brescia l’immancabile Zalf Fior che più volte ha portato suoi atleti a trionfare in Castello, la General Store, la Q36.5 con alcuni atleti italiani e stranieri di grande prospettiva, la Beltrami Tsa Tre Coli, l’Hopplà Firenze, l’Mg Kvis.

In tutto saranno probabilmente in 175 corridori al via per una corsa che si annuncia fin dalle prime tornate selettiva.

Diretta tv

Appuntamento quindi per martedì 2 luglio alle 20.15 per il via mentre ricordiamo che sarà possibile seguire la corsa in diretta tv su Teletutto dalle 21.30.