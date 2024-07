Trofeo Città di Brescia, la corsa della notte in diretta su Teletutto

Alle 20.15 i ciclisti si lasceranno alle spalle i nastri di partenza in Castello per lanciarsi nella corsa della notte che ha ormai una solida tradizione nella Leonessa. Stasera la 61esima edizione del trofeo Città di Brescia by Guizzi vedrà la partecipazione di 175 atleti, con una nutrita rappresentanza straniera e tre team bresciani: la Biesse Carrera e la Rime Drali, di categoria Continental, e la Delio Gallina Lucchini Ecotek.

I ciclisti percorrono 121 chilometri e 21 ascese del Castello di Brescia in un percorso relativamente breve ad ogni tornata, che li porterà nel centro storico cittadino alla luce dei lampioni.

Dalle 21.30 la corsa si può seguire in diretta su Teletutto sul canale 16 del digitale terrestre e in questo contenuto: a commentare la corsa ci saranno Silvano Rodella, Morris Gazzoli e Paolo Venturini.