Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna, una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti da Pucol a Xeraco. Lo sloveno era leader incontrastato della corsa: vincendola avrebbe completato la «Tripla Corona», aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d’Italia.
Clamoroso Pogacar: cade e si ritira dalla Vuelta di Spagna
Lo sloveno era leader incontrastato della corsa: vincendola avrebbe completato la «Tripla Corona», aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d’Italia
Pogacar, in maglia rossa, poco prima della caduta - Foto Epa/Javier Lizon © www.giornaledibrescia.it
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