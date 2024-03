Sonny Colbrelli insegue i ladri e sventa il furto delle bici della Bahrain Victorious

Che avesse i riflessi pronti si sapeva, ma lo scatto di quest’occasione era davvero imprevedibile. L’ex ciclista bresciano Sonny Colbrelli ha contribuito a sventare il furto delle biciclette del team Bahrain Victorious, prese di mira da un gruppo di ladri alla vigilia della Milano-Sanremo. Colbrelli – resosi conto insieme agli ex compagni (di cui ora è direttore sportivo) che nel loro hotel dei malviventi avevano preso di mira le bici pronte per la gara - li ha inseguiti e messi in fuga.

Le biciclette della squadra che hanno rischiato di essere rubate

I ladri, dapprima scappati a piedi, hanno cercato di nascondersi in un bosco, ma tallonati dal valsabbino e da altri due membri della Bahrain Victorious, sono saliti in auto e hanno puntato i fari sugli inseguitori per spaventarli. Invece di farsi intimidire, l’ex campione è salito al volo su un’automobile di passaggio e ha proseguito il rocambolesco inseguimento. Alla fine, i ladri sono riusciti a scappare a grande velocità, ma almeno erano a mani vuote. E la partecipazione alla Classicissima è salva.

«Erano un gruppo di ragazzi giovani. Sembrava la scena di un film - ha raccontato Colbrelli ai microfoni di TuttoBiciWeb - ma per fortuna nessuno si è fatto male. Questa notte abbiamo comunque dormito con le bici in camera, per sicurezza».