Giro d’Italia, presentato ufficialmente il «tappone bresciano» Manerba-Livigno

La quindicesima tappa del prossimo Giro d’Italia, la Manerba-Livigno di 220 chilometri in programma domenica 19 maggio, oltre ad essere la tappa regina della corsa rosa con i suoi 5.200 metri di dislivello sarà una tappa che tocca da vicino i luoghi cari all’ex campione bresciano Sonny Colbrelli, nominato presidente del comitato tappa.

E oggi è stata presentata in grande stile nella sede moderna e lussuosa della cantina Bottenago della famiglia Goffi. Una sorta di giro d’onore per grandi campioni che hanno onorato in particolare il ciclismo bresciano e non solo.