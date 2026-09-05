Mondiali ciclismo: convocati il bresciano Scaroni e lo juniores Balliana

Il nuovo ct della nazionale Amadio gioca d’anticipo comunicando a Matera i convocati delle Nazionali Elite, Under 23 e Juniores maschile e femminile. «Arriviamo al Mondiale con fiducia, abbiamo un ottimo gruppo, molto giovane, con la possibilità di interpretare la corsa con più punte. L'Italia è pronta e siamo pronti a giocarcela». ha detto il ct strada maschile. Senza Pogacar la corsa sarà un po’ più aperta.
Scaroni punta azzurra nei pro
Confermato, secondo le indicazioni della vigilia e per quanto dimostrato in questa stagione il bresciano Christian Scaroni (Xds Astana) che sarà una delle punte della Nazionale, ma la sorpresa arriva dalla convocazione dell’iridato Under 23 Lorenzo Finn con i professionisti, lui che pro non lo è formalmente ancora. Ma la vittoria al Giro U23 e al Tour de l’Avenir fanno del fenomeno ligure una possibile carta a sorpresa.
Escluso
Non convocato invece per la prova su strada e crono U23 il bresciano Davide Donati, forse perchè il percorso è ritenuto troppo duro per lui. Negli Juniores invece convocati Patrick Pezzo Rosola, figlio del bresciano Paolo Rosola e il bresciano d’adozione campione d’Italia Enrico Balliana dell’Ecotek.
La lista dei convocati
Elite M: Alberto Bettiol, Giulio Ciccone, Mattia Cattaneo, Lorenzo Finn, Cristian Scaroni, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Matteo Trentin, Matteo Sobrero e Diego Ulissi. Crono Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo.
EliteF: Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Erica Magnaldi, Eleonora Gasparrini, Monica Trinca Colonel, Sara Casasola e Francesca Barale; crono Longo Borghini e Vittoria Guazzini.
U23 M: Matteo Scalco, Federico Lorello, Mattia Negrente, Alessandro Cattani, Mattia Proietti Gagliardoni, Enea Sambinello, Simone Zanini, Davide Frigo, Roberto Capello e Nicolas Milesi; per la crono Nicolas Milesi e Alessandro Cattani.
U23 F: Giada Silo, Gaia Segato ed Eleonora Ciabocco.
Juniores M: Patrick Pezzo Rosola, Brandon Fedrizzi, Guido Viero, Alessandro Battistoni, Luca Gugnino, Nicola Padovan, Enrico Balliana, Andrea Pierotto e Marco Zoco, cronometro Patrick Pezzo Rosola, Andrea Tarallo ed Enrico Balliana.
Juniores F: Giorgia Pellizzotti, Azzurra Ballan, Maria Acuti e Matilde Rossignoli; crono Maria Acuti, Matilde Rossignoli e Azzurra Ballan.