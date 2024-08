La Gran Fondo Colnago anticipa i tempi: primi numeri di iscrizione a fine agosto

La Gran Fondo Colnago 2025 in programma dall’11 al 13 aprile, anticipa i tempi, assegnando online i primi numeri d’iscrizione a partire dal prossimo 29 agosto.

La grande novità della nuova stagione sarà in effetti nell’assegnazione dei numeri contingentati per nazione fino ad un massimo di 4mila partenti per questioni logistico gestionali.

Leggi anche La Colnago batte sé stessa: edizione da record con 4000 partecipanti

Duemila dorsali, vale a dire la metà di quelli disponibili, sono ad appannaggio dei ciclisti di nazionalità italiana che naturalmente sono la maggioranza. Seguono la Germania con 390 pettorali disponibili, l’Austria (205), l’Inghilterra o Regno Unito (180), il Belgio (105), la Francia (80), Svizzera, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia ciascuno con 48 e via di seguito le altre Nazioni e Continenti. Il calcolo è stato fatto in base alla media storica di richieste e iscrizioni provenienti da ciascuna nazione. Scopo dell’iniziativa è favorire la sempre maggiore partecipazione dall’estero dei ciclisti che per l’occasione prenoteranno sul Garda per un weekend, spesso con famiglie al seguito per scoprire il territorio.

Leggi anche Il Colnago Festival promosso nel mondo, boom di iscritti

Primo slot

Un momento dell’edizione del 2023 - New Reporter © www.giornaledibrescia.it

La prima apertura alle iscrizioni partirà il 29 agosto alle ore 21 dove nel portale con la piattaforma Endu saranno a disposizione i primi 500 pettorali con i primi 20 iscritti in ordine di tempo che accederanno direttamente alla griglia Gold. Altri 500 pettorali saranno disponibili dall’11 settembre sempre dalle ore 21, altri 500 l’11 ottobre, 500 il 12 novembre mentre il 12 dicembre ve ne saranno a disposizione mille e gli ultimi mille il 16 gennaio. Una volta raggiunto il limite di iscrizioni stabilito per ciascuna nazione, le iscrizioni verranno chiuse per quella nazione, indipendentemente dalla data di chiusura prevista.

Le riserve

Qualora i posti disponibili in una delle Nazioni indicate vengano anzitempo terminati, i nuovi iscritti paganti verranno messi in lista d’attesa fino al 20 marzo quando verranno resi disponibili, in base all’ordine cronologico di ricevimento di iscrizione, i posti delle Nazioni non saturate, quindi anche per gli italiani che dovessero arrivare tardi con le iscrizioni. Qualora non ci fosse disponibilità la quota d’iscrizione verrà totalmente rimborsata, incluse le commissioni pagate ad Endu.