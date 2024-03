Il Colnago Festival promosso nel mondo, boom di iscritti

Si rinnova puntale l’appuntamento annuale con il Colnago Cycling Festival in programma dal 5 al 7 aprile e giunto alla sedicesima edizione presentato ieri sera a Palazzo Todeschini addobbato a festa per l’occasione con tanto di show con violino nel porto Vecchio.

Boom di iscritti

L’evento pensato per tutta la famiglia con tante iniziative collaterali, presenta numeri in crescita, in controtendenza rispetto ad altre manifestazioni del genere. Quando mancano due settimane alla manifestazione, si registra un aumento del 30% degli iscritti e presenze il 34% costituite da stranieri provenienti da 21 Nazioni nel mondo (in crescita Asia e Americhe), segno evidente che la qualità organizzativa messa in campo da Tazio Palvarini e dal suo staff di collaboratori con il supporto di istituzioni e sponsor privati, paga ed è universalmente riconosciuta.

Beneficenza e volontari

Parlavamo di festival e infatti ad accompagnare la manifestazione ci sarà un ricco calendario di iniziative rivolte alle famiglie con un occhio alla solidarietà come il rinnovato connubio con la Fondazione McDonald’s per destinare i proventi della Family bike alla casa Ronald di Brescia per l’accoglienza dei bimbi spedalizzati e delle rispettive famiglie. A testimonianza della crescita dell’evento che muove oltre un migliaio fra volontari locali e addetti alla sicurezza e logistica (ieri sera premiati) c’è l’inserimento nel circuito World Tour (similare a quello che avviene nel ciclismo professionistico) e Desenzano sarà l’unica prova italiana su 12 in calendario. Inoltre la prova sarà valida come campionato per magistrati, avvocati, notai e figure giuridiche.

«Desenzano è molto soddisfatto di questo abbinamento con il Colnago Festival - hanno detto il vicesindaco Stefano Medioli e l’assessore Pietro Avanzi - che porta ogni anno migliaia di turisti nella nostra cittadina e nel basso lago allungando la stagione anche per le strutture ricettive e turistiche. Anche per questi motivi abbiamo deciso di prolungare la convenzione con la Colnago che ospiteremo per altri tre anni, almeno fino al 2027». Di grande fascino e richiamo anche l’abbinamento con l’enoturismo grazie alla Strada dei vini e dei sapori e ai consorzi vinicoli della zona. Anche quest’anno pronti a brindare al successo di questo Festival.