Il ciclista bresciano Michele Gazzoli sarà al Tour de France

La redenzione è completa per Michele Gazzoli. Poco meno di due anni fa il ciclista di Ospitaletto rimediava una discutibile squalifica di 12 mesi per l’utilizzo di uno spray nasale che ha fermato la sua crescita da professionista, sabato sarà l’unico bresciano al via del Tour de France che inizia sabato, peraltro in Italia.

Il suo compito

Il venticinquenne, ex campione europeo in linea nella categoria Juniores, figura infatti tra i partenti del team Astana diretto dal decano dei direttori sportivi, l’altro bresciano Beppe Martinelli. Gazzoli sarà al servizio di Mark Cavendish, l’eterno velocista britannico che detiene in coabitazione con il cannibale Eddie Merckx il record di vittorie di tappa nella corsa in giallo e cerca, a 39 anni compiuti, il primato assoluto.

Accanto al velocista britannico ci saranno infatti il suo ultimo uomo, il danese Michael Morkov, l’olandese Cees Bol e appunto Gazzoli insieme all’altro azzurro Davide Ballerini.

Il debutto

Per il classe ’99 ospitalettese la soddisfazione è doppia. Non si tratta solamente della prima partecipazione al Tour de France, ma anche del primo grande giro della carriera. E lo potrà fare godendosi anche l’affetto dei tifosi italiani, visto che le prime tre tappe arrivano e partono dal nostro Paese. Sabato da Firenze a Rimini. Domenica da Cesenatico a Bologna, lunedì da Piacenza a Torino prima che martedì la Grand Boucle lasci l’Italia, con la quarta tappa, già veramente alpina, da Pinerolo fino a Valloire.

Sarà un bel test per Gazzoli, che un anno fa al ritorno dopo la squalifica colse ad agosto il primo successo da professionista all’Artic Race in Norvegia. E che in stagione finora ha come miglior piazzamento un sesto posto nella prima tappa del Criterium del Delfinato all’inizio di questo mese, dopo il periodo di ritiro sulle montagne dell’Andalusia.