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Gp Industria&Artigianato di ciclismo: secondo il bresciano Scaroni

Il corridore dell’Astana è stato preceduto dal britannico Pidcock, che una settimana fa in Val di Sole ha conquistato il titolo mondiale di Mtb
Gianluca Magro

Gianluca Magro

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Il podio a Larciano: da sinistra Scaroni, Pidcock e Charmig - Credit Le Foto Stabbia © www.giornaledibrescia.it
Il podio a Larciano: da sinistra Scaroni, Pidcock e Charmig - Credit Le Foto Stabbia © www.giornaledibrescia.it

Era uno dei favoriti per la vittoria finale, per 12 secondi ha dovuto lasciarla al britannico Tom Pidcock. Un secondo posto di grande prestigio quello del bresciano Christian Scaroni (Astana) nella 48esima edizione del Gran Premio Industria & Artigianato di Larciano di ciclismo. Pidcock  si è imposto con un attacco sull'ultima ascesa, l'inedita scalata di Mungherino, diventando così il secondo britannico nella storia ad imporsi nella prova dopo Adam Yates (2014, 2017).

La gara

Il fresco campione del mondo di Mtb, iridato una settimana fa in Val di Sole, ha staccato i suoi principali rivali a 12,5 chilometri dal traguardo, sfruttando il lavoro del compagno di squadra Quinten Hermans, precedentemente in fuga. Pidcock ha guadagnato 20" allo scollinamento sui primi inseguitori - Christian Scaroni, Alessandro Fancellu e Antonio Tiberi - un margine che gli ha permesso di gestire il vantaggio nei chilometri finali.

Il portacolori della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, che succede nell'albo d'oro a Isaac Del Toro, ha chiuso con 12" come detto sul bresciano Scaroni e sul danese Anton Charmig, bravo a rientrare nei chilometri finali e a precedere allo sprint Roger Adrià, Fancellu, Tiberi e Thomas Gachignard. La top 10 è completata da Mathys Rondel, Ben O'Connor e Romain Gregoire.

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