Giro, saldi, sciopero: come orientarsi a Brescia nel lungo weekend

Succede tutto in un weekend: dalla partenza del Giro d’Italia women all’avvio dei saldi, passando per lo sciopero dei mezzi. Un trittico di avvenimenti che comporterà una serie di misure da prendere per non trovarsi intrappolati tra chiusure delle strade, parcheggi non utilizzabili e autobus che non passano.

Per domani l’Orsa ha indetto lo sciopero nazionale per l’intera giornata. A Brescia il servizio dei bus potrebbe subire modifiche dalle 17 alle 21. A prescindere dall’agitazione, sono previste variazioni dei percorsi: oggi dalle 14 fino al termine del servizio sono interessate le linee 9 e 15; domani le modifiche riguarderanno le linee 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 (da inizio del servizio fino alle 18) e le linee 9 e 15 (fino alle 20).

La polemica

Tutto questo avviene contestualmente ai saldi estivi, che partono proprio oggi tra le polemiche. Del malcontento si fa portavoce il leader dell’opposizione in Loggia, Fabio Rolfi: «Non condividere con chi anima la città attraverso le proprie imprese la programmazione degli eventi e dei relativi adempimenti - attacca - è un atteggiamento arrogante, di chiusura, che fa danni a un comparto già in difficoltà per diverse cause.

Cosa accade con il Giro

Tutto è pronto per la «vernice» del Giro d’Italia Women giunto alla 35esima edizione, ma è la prima edizione della corsa a tappe dedicata alle migliori atlete del panorama ciclistico internazionale targata Rcs Sport. La corsa prenderà il via domani per le vie del centro di Brescia per concludersi a L’Aquila il giorno 14. Quasi dodicimila metri di dislivello nel menù che prevede come prima fatica una cronometro individuale di quasi 16 chilometri disegnata nelle vie del centro cittadino, due tappe pianeggianti, tre di media montagna e due di alta montagna con due arrivi in quota.

Piazze e vie interessate

Il programma della giornata prevede il parcheggio dei mezzi (bus e motorhome) dei team nelle vie adiacenti alla Loggia che fungerà da quartier tappa mentre piazza Vittoria ospiterà l’Open village con gli sponsor della carovana rosa, via Porcellaga e corso Martiri della Libertà dove sosteranno le ammiraglie, via Verdi per il parcheggio massaggiatori, via XXV Maggio, via Volta e via della Posta dedicata ai mezzi tv Compound, e Largo Formentone, poi a palazzo Loggia inizierà la verifica delle licenze per le oltre 150 atlete e le rispettive squadre, le riunioni con la direzione di corsa, i giudici e i direttori sportivi, l’apertura della sala stampa (alla manifestazione accreditati giornali e tv da tutto il mondo) e infine dalle 17.30 fino alle 19 la presentazione delle squadre in piazza Loggia.

Le atlete saliranno sul palco accompagnate dalla musica e dallo speaker che annuncerà le singole atlete per ricevere il primo applauso del pubblico che ci si augura sia numeroso per un avvenimento sportivo di altissimo livello.

Sarà questo il primo di tre giorni bresciani: domani ancora in centro con la gara vera e propria che vedrà la partenza della prima atleta secondo sorteggio alle 11.35, e poi a cadenza di un minuto tutte le altre atlete fino all’ultima, che partirà alle 14.10.

Il percorso

Le atlete dovranno percorrere via X Giornate, Corso Zanardelli, svolta a sinistra per via Mazzini, galleria Tito Speri, via Pusterla, Leonardo da Vinci, Volturno per andare fuori città fino alla Fantasina, ritorno dalla stessa strada, poi via Porta Pile, salita in Castello, discesa in piazza Arnaldo, ring cittadino fino all’incrocio tra via Vittorio Emanuele e via Gramsci, svolta a destra e arrivo della tappa all’incrocio con via Palestro. Dopo il traguardo, le cicliste proseguiranno per piazza Vittoria.