Giro d’Italia femminile a Brescia, tutte le modifiche alla viabilità

Il Giro d’Italia femminile approda per la prima volta a Brescia con una grande partenza a cronometro domenica 7 luglio all'ora di pranzo preceduta sabato dalla sfilata delle squadre partecipanti e delle rispettive atlete. Un grande evento mondiale (sarà diffuso in TV in mondovisione) che comporta per i cittadini alcuni inevitabili disagi.

Proprio per questo l’amministrazione comunale di Brescia con gli assessori ai lavori pubblici e alla Polizia locale Valter Muchetti e allo sport Alessandro Cantoni insieme al commissario capo della Polizia locale Roberto Novelli e Petronillo Zanetti dell’ufficio Polizia locale hanno convocato una conferenza stampa per annunciare le numerose limitazioni al traffico, parzialmente nella giornata di sabato pomeriggio e domenica dal primo mattino fino alle 15, a manifestazione ultimata.

«Rivolgiamo un appello alla cittadinanza - ha detto l’assessore Muchetti - perché collabori per la riuscita di una manifestazione e al tempo stesso predisporremo il tutto affinché i disagi siamo limitati al massimo. A questo scopo sono stati istituiti numeri di telefono per rivolgersi e chiedere consiglio sugli spostamenti in quelle ore critiche». Per garantire la sicurezza e lo svolgimento regolare della manifestazione saranno impiegati 60 agenti e oltre 100 volontari. Tutte le modifiche alla viabilità, gli orari di chiusura strade e del servizio degli autobus sono consultabili nei file contenuti in questo articolo.

Le critiche di Confesercenti

Nel frattempo però giungono critiche alla decisione di chiudere numerose strade da parte di Confesercenti. «L’associazione e i commercianti del centro storico hanno appreso solo oggi, in concomitanza con l’invio del comunicato stampa da parte del Comune di Brescia, delle pesanti modifiche alla viabilità previste sabato 6 e domenica 7 per il Giro d’Italia Woman – si legge in un comunicato -. Per i negozianti del centro storico cittadino, già provati da mesi di difficoltà, è un ulteriore colpo basso che coincide, peraltro, con le date di avvio dei saldi estivi, verso i quali sono riposte grandi aspettative. Il tracciato della gara prevede, infatti, la chiusura totale di alcune delle principali vie del centro storico, con pesanti ricadute sull’accessibilità ai parcheggi e alle attività commerciali stesse».