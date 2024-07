Giro d’Italia Women: Brescia in mondovisione per la prima tappa

Archiviata con successo la 61esima edizione del trofeo Città di Brescia by Guizzi con la vittoria del novarese Oioli davanti all’ucraino Ponomar e al veneto Guzzo, Brescia è pronta ad ospitare un altro grande evento ciclistico, ovvero la partenza del Giro d’Italia Women, l’ex Giro donne giunto alla sua 35esima edizione, la prima tuttavia organizzata da Rcs sport (lo stesso promotore del Giro maschile e di quello Under).

Un evento che sarà trasmesso in mondovisione (il ciclismo femminile è molto più popolare e seguito all’estero piuttosto che in Italia) e vedrà al via le migliori formazioni mondiali (tutte quelle di World Tour) e una selezione delle migliori professional compreso il team orobico bresciano Isolmant Premac Vittoria.

La prima delle otto tappe del Giro d’Italia Women (da Brescia a L’Aquila per 858 chilometri complessivi) con un bellissimo trofeo in palio che richiama il trofeo senza fine dei maschi, sarà una cronometro di quasi 16 chilometri (sforzo non banale anche per il moderno ciclismo femminile) con partenza in piazza Loggia e arrivo in via Gramsci dopo un passaggio in Castello, capace di fornire importanti indicazioni sulle ambizioni di vittoria finale.

I disagi

Tra sabato pomeriggio dedicato alla presentazione delle squadre in piazza Loggia, domenica mattina e primo pomeriggio con prova del percorso e gara la città subirà inevitabilmente qualche disagio nella mobilità, soprattutto con le auto per e da il centro storico (almeno una parte).

Ed è per questo motivo che ieri il comune di Brescia, con gli assessori alla Mobilità e sicurezza Valter Muchetti e allo sport Alessandro Cantoni, hanno organizzato una conferenza stampa per annunciare i numerosi provvedimenti di limitazione al traffico seppur confinati a poche ore che potrebbero disturbare le persone non amanti dello sport e del ciclismo in particolare. «Chiediamo la collaborazione alla cittadinanza per fare in modo che l’evento possa avere un riscontro positivo che avrà certamente ricadute importanti per la città negli anni a venire».

La sicurezza

Per garantire la sicurezza della manifestazione e dei cittadini saranno impiegati sul percorso almeno 60 agenti della polizia locale e oltre cento volontari. Il consiglio che le autorità amministrative si sentono di dare ai cittadini abitanti del centro, oltre che di prestare attenzione ai divieti e limitazione ed eventualmente rivolgersi telefonicamente alla polizia locale o a Brescia Mobilità (si possono leggere gli avvisi e le ordinanze anche sul sito web del Giornale di Brescia), è quello se possibile, per domenica di uscire dalla città entro le 9.30 e non farvi ritorno prima delle 15, quando il tutto tornerà alla normalità. Appuntamento quindi sabato dalle 18 con la presentazione delle squadre in piazza Loggia.