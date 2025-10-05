Europei di ciclismo: un grandissimo Scaroni chiude al quarto posto

Un grandissimo Christian Scaroni chiude al quarto posto l’Europeo di ciclismo su strada, andato in scena in Francia.

Il corridore di Botticino dell’Astana ha chiuso alle spalle dei due mostri sacri Pogacar (primo) ed Evenepoel (secondo), battuto poi nel finale dal francese Seixas, che ha una manciata di chilometri dalla fine è riuscito a prendere quel distacco alla fine incolmabile per il bresciano.

Per Scaroni resta comunque una gara di altissimo spessore, visto che ha saputo tenere testa ai migliori interpreti attuali (il distacco all’arrivo da Pogacar è stato di 4’04”).

Dominio

In Francia quindi è andata in scena l’ennesima prova di forza di Tadej Pogacar. Lo sloveno dell'Uae Team Emirates ha infatti dominato la prova in linea Elite scattando a 77 chilometri dal traguardo e facendo capire di essere ancora una volta imbattibile.

Pogacar, che si è laureato da poco anche campione iridato, al termine dei 202.5 chilometri nel dipartimento della Drome, ha preceduto il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), secondo a 31", il quale una volta capito che Pogacar era imprendibile, è scattato lasciando sul posto Scaroni, Seixas e Ayuso per andare a prendersi almeno il secondo gradino del podio.