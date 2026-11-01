Ciclismo, il Cx Verghe laurea i nuovi campioni provinciali

Una fresca mattina di sole ha accompagnato la quinta edizione della Cx Verghe organizzata da Mtb Italia in collaborazione con Flandres Love al parco Diamante di Ciliverghe di Mazzano. Una giornata di sport che ha visto impegnate tutte le categorie agonistiche giovanili dove in palio c’erano i titoli provinciali e quelle master con i regionali, oltre al Trofeo Lombardia.
Le squadre vincenti
Per quanto riguarda i giovani su nove titoli assegnati, ben tre sono finiti sulle spalle di atleti del team Piton, il ritrovato team di ciclocross dopo due anni sabbatici che ha saputo ritrovare l’abbrivio vincente. Due titoli invece sono andati alla Mtb Novagli di Montichiari e due al Cleten Sabbio Chiese, altro team che punta parecchio sul cross. Infine un titolo anche per il Gruppo Nulli Guber Banca presieduto da Cesare Calefato, rappresentante del comitato provinciale Fci proprio per il settore del cross.
I titoli assegnati
Ma veniamo nel dettaglio alle gare informando i lettore che tutte le classifiche complete sono visionabili sul sito di Tagracer.com. Negli Under 23 il titolo provinciale è stato vinto dallo stradista Michele Bonometti della Delio Gallina Lucchini Ecotek, decimo nella gara Open vinta da Marco Bramati, atleta di interesse nazionale.
Negli Juniores titolo a Matteo Massardi della Mtb Novagli secondo nella gara vinta dal piemontese Michele Passoni (Ucab Biella), terzo Gabriele Buffoli del Cleten Sabbio Chiese. Nelle Allieve vince Veronica Mora (Gruppo Nulli Guber).
Talenti in erba
Grande battaglia negli Allievi del primo anno dove il valsabbino Alex Micheletti (Cleten), settimo di categoria, ha preceduto di poco il nipote d’arte Pietro Gavazzi (V Piton). Negli Allievi M2 va sul podio che vale il titolo provinciale l’ex Ronco Pietro Scaglia (Cleten Sabbio Chiese) che a sua volta precede Jacopo Palermo, una delle grandi scommesse del team Piton.
La squadra di Travagliato si rifà conquistando i provinciali Esordienti maschili con Jacopo Rossetti (quarto al traguardo), Vittorio Casali (pure lui quarto) e l’Esordiente II, la sorella d’arte Margherita Bianchi (seconda di categoria alle spalle di Valeria Bellero del team bresciano Drom Carbonhubo) mentre nel primo anno brinda Linda Buttani (Novagli).