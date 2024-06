Ciclismo giovanile, Matteo Pontoglio di Cologne nel team Ecotek

Prende sempre più una fisionomia precisa l'organico 2005 del Team Ecotek. Dopo aver annunciato gli arrivi per la prossima stagione degli atleti classe 2008 Thomas Martinelli, Enrico Balliana, Yuri Oliinyk e Mattia Mazzoleni, il team del presidente Luigi Braghini dà ora il benvenuto a Matteo Pontoglio, atleta bresciano di Cologne che in questi ultimi sei anni è cresciuto sportivamente alla Progetto Ciclismo Rodengo Saiano del duo Fabrizio Bontempi-Fabio Uberti. Ed è stata proprio la sua attuale squadra a metterlo in contatto con la dirigenza del Team Ecotek.

Le dichiarazioni dell’atleta

«I primi a indirizzarmi verso questa scelta sono stati i responsabili della Progetto Ciclismo, che mi hanno parlato bene della squadra di Rovato e di quanto fossero interessanti le prospettive per le prossime stagioni», conferma Matteo Pontoglio, che ha appena concluso la seconda classe al Liceo Scientifico Scienze Applicate. «Questa sensazione è stata confermata durante l'incontro con il presidente Braghini: abbiamo parlato di calendari, materiali, evoluzione della squadra e allenamenti; non ci è voluto molto per convincermi».

In questa stagione il quindicenne, che compirà gli anni il prossimo 9 luglio, ha sfiorato il podio in due occasioni e si è fatto vedere anche in pista. «Rispetto alla prima stagione tra gli allievi sono migliorato sugli strappi brevi in salita e questo mi permette di dire potermi giocare le mie carte quando il gruppo si seleziona», ha concluso.