Under 23, quattro team ambiziosi per una stagione da ricordare

La stagione ciclistica inizia oggi con la classica Coppa San Geo e per le squadre bresciane è tempo di buttarsi nell’agone per cercare gloria, successi e valorizzare tanti giovani con la speranza di farli passare fra i professionisti. Risultato che purtroppo non è alla portata di tutti, ma a muovere le squadre bresciane è ancora una autentica e sana passione sportiva. Pertanto descriviamo in sintesi organici e ambizioni di ciascun team.

Biesse Carrera

Biesse Carrera - Foto Rodella

Lo scorso anno ha inanellato una stagione di grandi successi, brillando anche nel difficile e talvolta improbo confronto con i professionisti e fatto passare tre corridori nella massima categoria. Ha vinto gare internazionali come il Giro del Friuli e brillato al Tour de l’Avenir e al Val D’Aosta. Nonostante la bella stagione passata, il presidente Roberto Bicelli è addirittura più ottimista: «Sono convinto di avere un team ancora più forte dello scorso anno, abbiamo le caratteristiche per toglierci diverse soddisfazioni». L’organico è composto da quattordici elementi. Solo due i bresciani, il promettente Davide Donati e Marco Oliosi. I ragazzi sono: Nicolò Arrighetti, Andrea D’Amato, Tommaso Dati, Davide Donati, Francesco Galimberti, Lorenzo Galimberti, Etienne Grimod, Filip Gruszczyinski, Luca Maggia, Andrea Montoli, Alessandro Motta, Marco Oliosi, Nicolò Pettiti, Lorenzo Rinaldi.

Gallina Lucchini Ecotek

Il team di Cesare Turchetti deve lasciarsi alle spalle un 2023 negativo e sfortunato. Dopo aver puntato su tanti innesti stranieri che hanno deluso le attese, quest’anno la squadra di Botticino è tornata ad un team interamente tricolore con l’innesto di corridori di esperienza come Simone Piccolo, Elia Menegale e Andrea Berzi e alcuni giovani di belle speranze. Tra questi va segnalato un nipote d’arte, Edoardo Gavazzi, nipote del grande Pierino vincitore di una Milano Sanremo nel 1980. L’altro bresciano in organico, complessivamente composto da 17 elementi, è Manuel Franzoni. L’organico è il seguente: Davide Basso, Andrea Berzi, Cristian Calzaferri, Andrea De Marchi, Federico Di Mauro, Matteo Falchetti, Carlo Francesco Favretto, Marco Fermanelli, Manuel Franzoni, Edoardo Gavazzi, Luca Mazzoleni, Elia Menegale, Elia Ori, Lorenzo Perciavalle, Mattia Piccini, Simone Piccolo e Marco Trevisol.

Rime Drali

Il team gardesano diretto da Daniele Calosso, dopo una stagione abbastanza positiva, ridimensiona un poco il budget e gli obiettivi, ma ha in organico elementi validi e resta pur sempre di categoria Continental. Due i bresciani in organico, il promettente Sebastiano Minoia proveniente dall’esperienza italo spagnola dell’Eolo Kometa e Matteo Frosio. Questo l’organico 2024: Edoardo Alleva, Alessandro Cattani, Gabriele De Fabritis, Andrea Debiasi, Matteo Frosio, Fabrio Giancristofaro, Simone Lucca, Sebastiano Minoia, Joseph O’Brien, Edward Pawson, Dominik Ratajczak, Luca Rinaldi e Zachary Walker.

Mbh Colpack Csb

C’è uno sponsor bresciano (Csb) e un nuovo direttore sportivo, l’ex pro Davide Martinelli, ma questo è un team che punta in alto, soprattutto per la prossima stagione. Con l’ingresso di un main sponsor ungherese è pronto a diventare una squadra pro. Diciotto gli elementi in organico: Matteo Ambrosini, Christian Bagatin, Diego Bracalente, Gabriele Casalini, Edoardo Cipollini, Matteo Fiorin, Samuel Florian Kajamini, Antal Zoltan Leopold, Lorenzo Masciarelli, Sergio Meris, Angelo Monister, Lorenzo Nespoli, Pavel Novak, Balint Orosz, Samuel Quaranta, Mark Valent, Leonardo Vesco, Leonardo Volpato.