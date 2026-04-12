Ciclismo: impresa del bresciano Donati, è sua la Roubaix Under 23
Nella giornata della vittoria di Wout Van Aert alla Parigi-Roubaix in volata su Tadej Pogacar, c’è anche spazio per una grandissima soddisfazione in ambito bresciano.
Davide Donati infatti, 21 anni compiuti lo scorso mercoledì, ha trionfato sul pavè più famoso del mondo nella gara riservata agli Under 23.
Capolavoro
Il corridore di Monticelli Brusati, portacolori della Red Bull Bora‑Hansgrohe Rookies, ha scelto il modo migliore per mettere il proprio sigillo su una gara che rappresenta un biglietto da visita unico a livello internazionale.
Donati infatti ha anticipato i compagni di fuga, entrando nello storico velodromo di Roubaix con un margine tale da regalargli una vittoria che all’Italia mancava dal 2016, quando a trionfare fu Ganna.
Brescia che invece torna sul gradino più alto del podio di una delle gare più iconiche del panorama ciclistico cinque anni dopo lo storico successo di Sonny Colbrelli tra i «grandi».
Donati sul traguardo ha preceduto Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development Team) e Guus Van den Eijnden (Alpecin-Premier Tech).
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.