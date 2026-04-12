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Ciclismo

Ciclismo: impresa del bresciano Donati, è sua la Roubaix Under 23

Gianluca Magro
Il 21enne di Monticelli Brusati è stato bravissimo ad anticipare i compagni di fuga e a conquistare un successo che a livello giovanile mancava all’Italia da dieci anni
La gioia e l'incredulità di Donati all'arrivo dopo la vittoria della Roubaix Under 23 - www.redbullborahansgrohe.com © www.giornaledibrescia.it
La gioia e l'incredulità di Donati all'arrivo dopo la vittoria della Roubaix Under 23 - www.redbullborahansgrohe.com © www.giornaledibrescia.it
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Nella giornata della vittoria di Wout Van Aert alla Parigi-Roubaix in volata su Tadej Pogacar, c’è anche spazio per una grandissima soddisfazione in ambito bresciano.

Davide Donati infatti, 21 anni compiuti lo scorso mercoledì, ha trionfato sul pavè più famoso del mondo nella gara riservata agli Under 23.

Capolavoro

Il corridore di Monticelli Brusati, portacolori della Red Bull Bora‑Hansgrohe Rookies, ha scelto il modo migliore per mettere il proprio sigillo su una gara che rappresenta un biglietto da visita unico a livello internazionale.

Donati infatti ha anticipato i compagni di fuga, entrando nello storico velodromo di Roubaix con un margine tale da regalargli una vittoria che all’Italia mancava dal 2016, quando a trionfare fu Ganna.
Brescia che invece torna sul gradino più alto del podio di una delle gare più iconiche del panorama ciclistico cinque anni dopo lo storico successo di Sonny Colbrelli tra i «grandi».

Donati sul traguardo ha preceduto Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development Team) e Guus Van den Eijnden (Alpecin-Premier Tech).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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