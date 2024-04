A Desenzano l’inaugurazione del Colnago Cycling Festival

Splende il sole sulla prima giornata del Colnago Cycling Festival, la tre giorni di gare ed eventi dedicata al mondo delle due ruote. Stamattina sul lungolago di Desenzano l’inaugurazione ufficiale della sedicesima edizione, che ha richiamato sulle sponde del Benaco ben 4mila ciclisti, tra cui tantissimi stranieri.

Prima i saluti istituzionali del vicesindaco Stefano Medioli, dell’assessore alla Cultura e allo Sport Pietro Avanzi e dell’assessore al Turismo Stefania Lorenzoni, e poi la partenza della Randonnée, il giro non competitivo del lago di Garda su due percorsi (147 e 200 km), e del primo itinerario per bici Gravel (75km), che ha condotto i partecipanti nelle «Terre del Garda» in compagnia delle guide della Garda Cycling Academy.

Novità introdotta lo scorso anno, l’evento Gravel si riconferma particolarmente apprezzato, per la sua capacità di unire natura ed enogastronomia, grazie alla sinergia con la Strada dei Vini e dei Sapori e i Consorzi di vini Lugana, Valtenesi e Garda Doc. Stamattina il punto ristoro è stato allestito nella Casa del Vino di Puegnago, sede del Consorzio Valtenesi, mentre domani mattina i partecipanti che percorreranno le «Strade della Battaglia» saranno accolti nella Cantina Zenato di Peschiera.

Domani pomeriggio, invece, spazio ai piccoli campioni di Junior Bike e alla pedalata per famiglie, entrambe con partenza alle 14.30 sul lungolago Cesare Battisti di Desenzano. Sempre qui, alle 22, si potrà assistere in prima fila all’attesissimo spettacolo pirotecnico: uno scoppiettante preludio alla Granfondo di domenica mattina, che chiuderà col botto la tre giorni di Festival.

Il racconto della manifestazione prosegue sui nostri canali social, nelle edizioni del tg di Teletutto e nella diretta di domenica alle 13.05 da piazza Malvezzi.