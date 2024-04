Colnago Cycling Festival al via: si profila una edizione da record

Si apre oggi la sedicesima edizione del Colnago Cycling Festival. Tre giorni che animeranno Desenzano e tutto il Garda con una serie di appuntamenti dedicati agli amanti della bicicletta e della mobilità sostenibile.

E già si profila una edizione da record: la Granfondo di domenica è sold out con oltre 4000 partenti che si divideranno fra il tracciato medio di 110 chilometri e quello lungo di 138 chilometri. In forte crescita la presenza straniera con partecipanti che arrivano da oltre 20 Nazioni del mondo.

La novità dell’anno è l’inserimento della manifestazione all’interno del World Tour, un circuito simile a quello presente nel professionismo e del quale la Colnago è l’unica data italiana a testimonianza della validità di una manifestazione che ha saputo crescere coniugando l’aspetto agonistico con la promozione territoriale e un occhio anche alla solidarietà.

L’enogastronomia

La collaborazione della Strada dei vini e sapori e i consorzi vinicoli del Lugana, Valtenesi, San Martino e Garda permette nelle altre manifestazioni collaterali di unire una sana pedalata a degustazioni enogastronomiche presso le cantine aderenti.

Il programma si apre oggi con la classica Randonnée, il giro del lago di Garda (due i percorsi, uno a stretto contatto con la riva, l’altro che spazia sulla Val d’Adige. Partenza alla francese, ovvero non tutti insieme ma entro un determinato lasso di tempo. Non è una manifestazione agonistica, ma per ragioni logistiche viene stabilito un tempo massimo per percorrere gli oltre cento chilometri del tracciato.

I percorsi Gravel

Contemporaneamente alla Randonnée prenderà il via la Gravel terra del Garda. Dopo il successo dello scorso anno è stata riproposta la ciclopasseggiata lungo gli sterrati in compagnia di campioni del pedale del calibro di Paolo Savoldelli (due giri d’Italia vinti). Lungo il tracciato che percorre strade secondarie e brevi sterrati, ci si ferma per una degustazione di prodotti tipici.

Intenso il programma del sabato con la Colnago Gravel Sentieri della Battaglia al mattino, la Colnago family, ciclopasseggiata aperta a tutte le famiglie il cui ricavato andrà a sostegno della Casa Ronald di Brescia che ospite le famiglie dei bimbi spedalizzati. Sempre a proposito di bambini si terrà sul lungolago Cesare Battisti la Junior Bike, prove di abilità per bambini e bambine della categoria Giovanissimi. A chiudere il programma intenso del sabato alle 22 un grandioso spettacolo di fuochi d’artificio prima della giornata clou con la Granfondo di domenica.