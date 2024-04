Zaffaroni non cerca alibi: «Ci voleva maggiore attenzione»

C’è grande amarezza per la sconfitta con il Pisa. Il tecnico Marco Zaffaroni non cerca alibi, spiegando così il ko nella sala stampa dell’Arena Garibaldi: «Ci voleva maggiore attenzione, soprattutto in occasione dei due gol del primo tempo. Non si può essere così leggeri contro squadre così forti, altrimenti è difficile fare risultato. Logicamente poi nella ripresa è stato tutto più difficile, anche se siamo riusciti a dimezzare lo svantaggio. La partita a quel punto era aperta, ma non abbiamo avuto la forza di trovare la seconda rete».

Rispetto alle gare precedenti la FeralpiSalò ha fatto un passo indietro nella prestazione: «Siamo stati al di sotto del nostro trend. E così abbiamo perso, anche se la partita non è stata completamente negativa. A questo punto non dobbiamo guardare la classifica. Bisogna assolutamente ripartire, pensando al prossimo match, contro il Como. Il rendimento in questo ultimo periodo è stato comunque alto, quindi dobbiamo proseguire in questa maniera, cercando però di portare a casa punti».

Non è bastata la rete dell'attaccante Edgaras Dubickas per evitare il ko: «C’è rammarico per il risultato finale. Alla fine chi segna di più vince: noi non abbiamo fatto male, ma evidentemente non abbiamo concretizzato come i nostri avversari. In ogni caso avremmo potuto fare qualcosa in più».