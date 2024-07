Brescia, in prova il cipriota Giorgos Viktoros

C’è un giocatore in prova al Brescia. Si tratta del giocatore cipriota che di origini bulgare Giorgos Viktoros, difensore centrale del 2005.

Viktoros già in questo giovedì mattina è in campo a Torbole con la squadra di Maran. Il giocatore verrà valutato per qualche giorno, ma non dovrebbe trattarsi dell’atteso innesto per il reparto arretrato.