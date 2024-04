Via libera ai biglietti nella tribuna Soresin a Venezia per i tifosi del Brescia

Via libera del Gos (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) alla vendita di biglietti per i tifosi bresciani anche nella tribuna Solesin dello stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, dove domani alle 16.15 è in programma il match con il Brescia. Si tratta del settore attiguo a quello riservato agli ospiti, per il quale i mille biglietti a disposizione erano andati sold out giovedì nel giro di mezz’ora.

Per la partita di domani si annuncia dunque un vero e proprio esodo.