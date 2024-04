Comunicato del Brescia Calcio: «Prendiamo le distanze dalle notizie sulla possibile cessione del club»

«La proprietà intende prendere le distanze dalle notizie riportate negli ultimi giorni da alcuni organi di stampa riguardanti la possibile vendita del club e smentisce categoricamente di nutrire qualsiasi tipo di interessamento verso altri club calcistici». Con questo comunicato, il Brescia rende nota la propria posizione in merito alla notizia, riportata dal nostro giornale, di un’offerta d’acquisto per il club.

Prendendo atto della legittima posizione del Brescia, confermiamo le notizie pubblicate che sono frutto di verifiche incrociate che hanno trovato riscontro. Quello che ci risulta è una proposta d’acquisto, coperta da patto di riservatezza, da parte di un fondo straniero che si aggira attorno ai 20 milioni di euro e che Cellino, per valutare se dare il via o meno a una effettiva trattativa, ha richiesto al soggetto interessato il versamento di un deposito cauzionale.

Il presidente del Brescia da tempo ripete di essere interessato a cedere il club in presenza di offerte serie da parte di interlocutori seri. Allo stesso tempo, l’imprenditore sardo continua a lavorare per programmare la prossima stagione, perché non necessariamente una offerta conduce a dare il via e poi a definire una operazione. E poi perché, al di là di discorsi economici, ci sono anche aspetti «emotivi» che portano Cellino, crucciato per non essere riuscito fin qui a far decollare il suo progetto sportivo, a essere combattuto sulla strada da prendere: infatti, è sempre tentato da un rilancio, in questo confortato dalla base importante che si è già creata in questa stagione, già così al di sopra delle aspettative e con davanti una volata che promette di divertire.