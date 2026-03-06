Union Brescia-Triestina, trasferta vietata ai tifosi ospiti
A disporre il divieto di vendita ai residenti in provincia di Trieste è stato il prefetto Andrea Polichetti, alla luce degli scontri tra le due tifoserie in occasione del match d’andata
Dopo la sfida contro il Lecco, un’altra trasferta vietata per i tifosi ospiti al Rigamonti. Il prefetto di Brescia Andrea Polichetti ha infatti emesso un provvedimento di divieto di vendita dei biglietti a tutti i residenti in provincia di Trieste per la gara tra Union e Triestina, in programma domani (17.30) al Rigamonti.
La decisione, recita il comunicato della Prefettura, è stata presa alla luce degli scontri tra le due tifoserie in occasione del match d’andata dello scorso 2 novembre.
