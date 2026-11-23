Per la prima volta in stagione l’Union Brescia è sola in vetta alla classifica. Un primato che arriva in un momento importante del campionato e che alimenta le ambizioni della squadra. Ma è davvero la svolta decisiva nella corsa alla promozione o la strada è ancora lunga, tra la pressione delle avversarie e le insidie del mercato? Dite la vostra.
Union Brescia sola in vetta: è la svolta decisiva? Di’ la tua
Per la prima volta in stagione la squadra è capolista in solitaria: pensi che riuscirà a difendere il primato fino alla fine o la corsa alla vetta è ancora tutta da giocare?
L'esultanza dei giocatori dopo il match - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
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