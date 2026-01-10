Giornale di Brescia
Union Brescia: Marras è in arrivo, altre riflessioni su Lescano

Erica Bariselli
Domani incontro decisivo con la Reggiana per l’esterno. Sul centravanti il club di Pasini è convinto di non avere concorrenza, ma guarda anche altrove
Manuel Marras della Reggiana
La settimana prevede, già in avvio, l’arrivo dell’esterno destro del ’93 Manuel Marras che aspetta solo il via libera per raggiungere l’Union Brescia. Domani ci sarà un confronto tra il club di Pasini e la Reggiana per trovare la quadra sull’indennizzo da riconoscere al club emiliano: il Brescia intende riconoscere qualcosa, ma non certo i 100.000 euro richiesti.

C’è comunque una ragionevole certezza di arrivare a dama possibilmente in tempo per la ripresa degli allenamenti di martedì. Anche perché in vista della trasferta di Vercelli rientrerà il solo De Francesco.

La prima punta

Facundo Lescano (da Instagram)
Per Vido e Mercati ci sarà da attendere una settimana in più, mentre per Di Molfetta la situazione è più seria: se ne riparlerà a febbraio. Capitolo prima punta: Facundo Lescano resta lì, sullo sfondo. Il Brescia è convinto di non avere concorrenza e anche di riuscire a trovare un’intesa a metà strada con l’Avellino: arrivati a questo punto però si preferisce fare ulteriori valutazioni anche in rapporto ad altre situazioni che possono maturare.

Union BresciaEmanuele MarrasFacundo LescanocalciomercatoBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario