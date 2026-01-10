Pasini: «Brescia commovente. Mercato? Spero si sblocchi qualcosa»

Il Brescia vince la sua quarta partita consecutiva e Giuseppe Pasini si dice «commosso», non fosse altro per la compattezza di un gruppo che sta davvero superando ogni difficoltà: «Non ci sono parole per descrivere quello che la squadra sta facendo nonostante le assenze».

Questa Union, giura il presidente, ha l’anima del suo allenatore: «E questo significa che abbiamo fatto la scelta giusta, puntando su Corini» rivendica. Ora si attende ristoro dal mercato: «Speriamo di inserire un paio di elementi in settimana».

I fari sono puntati su Lescano e Marras: «Siamo vicini a entrambi, ma le richieste delle rispettive società sono alte». Su Torbole, invece, ci avviciniamo al dentro o fuori: «Abbiamo fatto una proposta, entro il 31 gennaio attendiamo una risposta. Non dico altro, sappiamo con chi abbiamo a che fare»

Il tecnico

Anche Corini, rispetto a una settimana fa, si sbottona di più sul mercato: «Mi auguro che nei prossimi giorni possa esserci almeno un innesto. Due sarebbero ancora meglio, ma trovare tutti gli incastri non è semplice. In questo momento ci mancano risorse, è evidente».

Il tecnico ringrazia Pasini per le parole che ha speso per lui, definisce quella di oggi «una vittoria di determinazione e voglia», frutto di un primo tempo «giocato bene» e di una ripresa in cui la sofferenza è stata amplificata dalle difficoltà numeriche un po’ in tutti i reparti.

«Ieri Cisco aveva 38 di febbre, Fogliata ha avuto un problema intestinale – prosegue il tecnico –. Uscire in questo modo da situazioni così è bellissimo. Volevo che il pubblico riconoscesse il nostro sforzo: quando questo accade, si crea una bella connessione. E così possiamo rompere le scatole».

L’esultanza

Corini non nasconde una punta di disappunto per l’arbitraggio: «Il loro gol era da annullare», sottolinea. Non nega di aver dato una scorsa alla classifica: «Ma questa volta non sono arrivate buone notizie, la vetta resta lontana. Ora aspettiamo il Lecco».

Prevale comunque tanta soddisfazione. Come quella sprigionata da Eugenio al fischio finale: «C’è tutta l’energia e la responsabilità che sento in quest’avventura. Ho la convinzione di essere affiancato dalle persone giuste. E poi in tribuna c’erano mia moglie e le mie figlie, un evento più unico che raro».

Il protagonista

Ancora una prova solida, di sostanza, per Frederik Sorensen: «Abbiamo dato battaglia fino alla fine: l’abbiamo impostata sui duelli, e siamo stati bravi a vincerne tanti». Sulla gestione dell’arbitro, il difensore regala una massima: «È una cosa che non possiamo controllare, come il sole negli occhi. Noi giocatori non arbitriamo. Per questo non voglio entrare nel merito».

Il gigante danese ha giocato a livelli altissimi, tra serie A e Bundesliga, e ora sogna di scalare almeno un piano con l’Union: «Questa società merita di stare almeno in una categoria superiore: sarebbe bello salire già quest’anno, ad aprile o tramite i play off. Ma la strada è lunga, per il momento ci godiamo le quattro vittorie consecutive».