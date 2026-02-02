Giornale di Brescia
Calcio

Brescia, asse con l’Entella per lo «scambio» Pilati-Moretti

Erica Bariselli
II difensore centrale del 2002, scuola Inter, arriverebbe adesso in prestito con diritto di riscatto
Lorenzo Moretti con la maglia della Cremonese
Fuori Alessandro Pilati, che se passerà le visite mediche si trasferirà alla Virtus Entella, dentro Lorenzo Moretti destinato eventualmente a effettuare il percorso inverso anche se passando dalla Cremonese che ai liguri lo aveva girato in prestito a inizio stagione.

Il difensore

II difensore centrale del 2002, scuola Inter, arriverebbe adesso in prestito con diritto di riscatto all’Union Brescia a completamento del reparto e al posto appunto di Pilati che con la stessa formula come detto dovrebbe all’Entella dove da questa mattina sta sostenendo le visite.

Moretti, che ha giocato tra i pró con le maglie di Pistoiese, Triestina e Avellino, la passata stagione era nella rosa della Cremonese che ha conquistato la serie A. Nella prima parte di questa stagione in B ha messo insieme 8 presenze, tre delle quali da 90’.

Argomenti
Lorenzo MorettiVirtus EntellaAlessandro PilatiUnion Brescia
