Brescia, asse con l’Entella per lo «scambio» Pilati-Moretti

Fuori Alessandro Pilati, che se passerà le visite mediche si trasferirà alla Virtus Entella, dentro Lorenzo Moretti destinato eventualmente a effettuare il percorso inverso anche se passando dalla Cremonese che ai liguri lo aveva girato in prestito a inizio stagione.

Il difensore

II difensore centrale del 2002, scuola Inter, arriverebbe adesso in prestito con diritto di riscatto all’Union Brescia a completamento del reparto e al posto appunto di Pilati che con la stessa formula come detto dovrebbe all’Entella dove da questa mattina sta sostenendo le visite.

Moretti, che ha giocato tra i pró con le maglie di Pistoiese, Triestina e Avellino, la passata stagione era nella rosa della Cremonese che ha conquistato la serie A. Nella prima parte di questa stagione in B ha messo insieme 8 presenze, tre delle quali da 90’.