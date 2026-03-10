Brescia, c’è lesione per Crespi: quante partite potrebbe saltare

Grossa tegola in attacco per l’Union Brescia: gli esami ai quali si è sottoposto Valerio Crespi hanno evidenziato, come recita il comunicato del club biancazzurro, «una lesione di basso grado dell’adduttore della gamba destra». L’ex attaccante dell’Avellino era uscito a inizio ripresa contro la Triestina dopo aver avvertito un fastidio muscolare.

Leggi anche Brescia a secco da due gare: per ripartire serve ritrovare il gol

I tempi di recupero

Uno stop che aggiunge ulteriore stress a un reparto già in grande sofferenza. Crespi dovrebbe stare ai box tra i venti e i trenta giorni: salterà certamente le gare con Alcione, Ospitaletto e il Vicenza. Il rientro è ipotizzabile tra il Cittadella (3 aprile) o, più verosimilmente, nel derby dell'11 aprile contro il Lumezzane.

Corini perde un altro titolare e si ritrova con una coperta nuovamente cortissima in attacco. Le alternative sono Di Molfetta, Maistrello e Spagnoli, tutti in condizioni precarie (il primo è leggermente più avanti) perché reduci da lunghi infortuni. La speranza è che gli allenamenti che condurranno alla sfida di venerdì con l’Alcione possano aiutarli a rafforzare un’autonomia a oggi limitata.