Brescia, si ferma anche Di Molfetta: emergenza totale in attacco
Continua ad aggravarsi l’emergenza in casa Union Brescia. Dopo lo stop di Valerio Crespi (lesione di basso grado all’adduttore, stop di una quindicina di giorni), Eugenio Corini perde anche Davide Di Molfetta. Il sette biancazzurro si è fermato nell’allenamento di oggi per un fastidio al ginocchio, lo stesso che l’aveva costretto a restare ai box per due mesi.
Condizioni da valutare
Dopo l’infortunio a fine dicembre lo staff l’aveva sottoposto a terapie. Il problema riguarda la stessa area (il menisco), anche se Di Molfetta avverte dolore in un altro punto dell’articolazione rispetto all’ultimo stop. La certezza è che salterà la sfida di questo venerdì con l’Alcione: dopo gli accertamenti strumentali si avranno indicazioni più precise sulle sue condizioni.
Corini si ritrova con ancora meno opzioni, in un contesto d’emergenza già grave. Per una maglia accanto a Cazzadori l’unico arruolabile resta Valente (Maistrello e Spagnoli al momento sono utilizzabili solo per uno spezzone, a gara in corso). A meno che il tecnico non opti per un cambio di modulo, che preveda magari due esterni ai lati della punta.
