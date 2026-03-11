Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Brescia, si ferma anche Di Molfetta: emergenza totale in attacco

Luca Chiarini
Per il sette dell’Union un nuovo problema al ginocchio sottoposto a terapie nelle settimane scorse. Un’altra tegola per il reparto dopo Crespi
Nuovi guai per Di Molfetta - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Nuovi guai per Di Molfetta - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
AA

Continua ad aggravarsi l’emergenza in casa Union Brescia. Dopo lo stop di Valerio Crespi (lesione di basso grado all’adduttore, stop di una quindicina di giorni), Eugenio Corini perde anche Davide Di Molfetta. Il sette biancazzurro si è fermato nell’allenamento di oggi per un fastidio al ginocchio, lo stesso che l’aveva costretto a restare ai box per due mesi.

Condizioni da valutare

Dopo l’infortunio a fine dicembre lo staff l’aveva sottoposto a terapie. Il problema riguarda la stessa area (il menisco), anche se Di Molfetta avverte dolore in un altro punto dell’articolazione rispetto all’ultimo stop. La certezza è che salterà la sfida di questo venerdì con l’Alcione: dopo gli accertamenti strumentali si avranno indicazioni più precise sulle sue condizioni.

Corini si ritrova con ancora meno opzioni, in un contesto d’emergenza già grave. Per una maglia accanto a Cazzadori l’unico arruolabile resta Valente (Maistrello e Spagnoli al momento sono utilizzabili solo per uno spezzone, a gara in corso). A meno che il tecnico non opti per un cambio di modulo, che preveda magari due esterni ai lati della punta.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Union BresciaDavide Di MolfettaBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario