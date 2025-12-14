Corini e la promessa a mamma Giuditta, che vale più di un contratto

Il legame tra il mister dell’Union Brescia e la famiglia a Bagnolo Mella che da sempre lo sostiene

2 ' di lettura

Mamma Giuditta mostra una foto di Corini con la maglia del Brescia

La mamma è sempre la mamma. Un dogma da cui non sono immuni le rockstar come gli sportivi, ma che per alcuni vale molto più che per altri. Se tre indizi fanno una prova, in questo caso tre dichiarazioni danno una granitica certezza. Il nuovo mister dell’Union Brescia Eugenio Corini ha, anche lui, un mister: mamma Giuditta. Brescia, riecco Corini: «Non credevo sarei tornato, qui per vincere» Appena ufficializzato l’incarico, l’allenatore ha messo subito le cose in chiaro: «Ho in testa mia mamma,