Union Brescia, Diana: «Obiettivo: interrompere la striscia del Cittadella»

Convinzione e serenità. Le esterna l’allenatore dell’Union Brescia Aimo Diana alla voglia del big match col Cittadella: «Incontriamo una squadra che sappiamo che arriva da tanti punti e tante vittorie, ma siamo pronti anche se abbiamo lavorato poco insieme con in mezzo il viaggio di Coppa Italia. Ma dopo 4-5 mesi di lavoro insieme non servono troppi input. Sarà una bella partita».

Leggi anche Tripla «V»: con Vesentini Vido e Valente il Brescia inizia a vedere soluzioni

La gara di Coppa Italia: «Mi ha confermato che posso contare su tanti giocatori anche se restiamo in emergenza. La nostra mentalità deve essere sempre quella di cercare punti, su ogni campo. Perché abbiamo le qualità per poter dare sempre il massimo di noi stessi». Il Brescia ha un passo di marcia molto importante in trasferta: «Fatico a trovare una motivazione chiara sulla differenza di rendimento tra casa e trasferta. Non vorrei però creare un caso tra andazzo interno e ed esterno. A volte è solo una questione di momenti».

Questione classifica

La partita col Cittadella è importante anche per una questione di classifica, i veneti giocano a scavalcare il Brescia: «Ovvio che ci si pensa alla classifica…Quella di domani è una partita importante e non voglio che la squadra debba pensare che il Cittadella ha vinto 7 partite di fila perché è fortunato perché si rischia di crearsi un alibi. Rispetto per una squadra che sta facendo molto bene, ma noi siamo chiamati a interrompere la sua striscia positiva».

In Coppa si sono messi in evidenza di nuovo tanti giovani: «Certamente competitivi, ma non va dimenticato che il campionato è sempre un po’ diverso. Ma io so che ci posso contare. A proposito dei giovani: stiano stressando anche la Primavera, con tanti ragazzi che spesso chiamiamo con noi e che ci danno, insieme alle loro famiglie, grande disponibilità».

Prospettiva mercato

Con dicembre si apre anche il mese delle valutazioni in chiave mercato? «Io le idee chiare le ho già su quello che si potrebbe fare…Certamente si apre un mese in cui qualcuno può mettere dentro qualcosa in più che per vari motivi non è riuscito a dare. Ma di certo sì: si faranno valutazioni più approfondite nelle 4-5 partite che arriveranno…Io non voglio parlare di mercato ora perché mancherei di rispetto ai miei giocatori, che non cambierei con altri. Ci sono richieste per alcuni dei nostri, noi potremmo farne per altri. Ma è tutto prematuro e dobbiamo prima pensare a partite molto importanti che abbiamo davanti».